Madagascar: Commerce - La vente en ligne booste les ateliers de couture

La vente de vêtements en ligne, portée par les réseaux sociaux, notamment Facebook, contribue à la structuration d'un nouveau secteur économique et crée des emplois pour de nombreux jeunes.

À Antananarivo, la confection de vêtements destinés à la vente en ligne connaît une croissance notable ces dernières années. Porté par l'essor des réseaux sociaux, notamment Facebook, ce secteur attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs et contribue à dynamiser le marché de l'emploi urbain.

Ce développement ne se limite plus à la simple production de vêtements. Il s'organise désormais en une chaîne de travail structurée, impliquant plusieurs métiers complémentaires : machinistes, coupeurs, petites mains, mais aussi commerciaux chargés de la communication digitale et livreurs responsables de la distribution des commandes.

Pour les acteurs du secteur, cette organisation permet de répondre à une demande croissante tout en professionnalisant la filière.

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« Nous devons garantir des vêtements de bonne qualité. Derrière chaque produit, il y a un important travail de confection pour satisfaire les clients et préserver le made in Madagascar », explique Mme Noorohasina, entrepreneure active dans le domaine. Son atelier emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes après deux ans d'activité.

Praticité

Elle souligne également l'importance de valoriser le savoir-faire local. Selon elle, la couture et la confection s'inscrivent pleinement dans l'artisanat malgache et doivent être mises en avant sur le marché numérique afin de renforcer leur visibilité et leur compétitivité.

Du côté des consommateurs, la vente en ligne séduit par sa praticité. Une cliente interrogée affirme que ce mode d'achat lui permet de gagner du temps et d'éviter les déplacements, notamment en raison des embouteillages à Antananarivo. Elle apprécie la possibilité de choisir tranquillement depuis son téléphone, sans contrainte de déplacement.

Ainsi, la confection de vêtements en ligne apparaît comme un moteur émergent de création d'emplois à Antananarivo. En structurant de nouveaux métiers autour de la production, du digital et de la logistique, ce secteur offre des opportunités professionnelles à de nombreux jeunes et contribue au renforcement de l'économie locale tout en adaptant le commerce vestimentaire aux réalités du numérique.