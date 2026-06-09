Madagascar: Rina Randriamasinaro - «L'immunité du député Antoine Rajerison en suspens»

9 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

La question de la levée de l'immunité parlementaire du député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison, continue de susciter des réactions au sein de l'Assemblée nationale. Face aux informations qui circulent, les responsables de l'institution ont tenu à apporter des clarifications sur l'état d'avancement du dossier.

Le questeur n°1 et député du quatrième arrondissement d'Antananarivo, Rina Randriamasinoro, a indiqué hier que le bureau permanent de l'Assemblée nationale n'a pas encore examiné la demande de levée d'immunité concernant l'élu. Selon lui, aucune délibération officielle n'a été engagée jusqu'à présent, contrairement à certaines rumeurs relayées dans l'opinion publique.

Dans le même sens, le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Toamasina, Fidèle Razara Pierre, a également précisé qu'aucun document relatif à cette procédure n'a encore été signé par les membres du bureau permanent. Il insiste sur le fait que la procédure suit un cadre bien défini et qu'aucune décision ne peut être prise sans examen préalable en instance compétente.

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Par ailleurs, Fidèle Razara Pierre estime que les déclarations du député Rajerison Antoine s'inscrivent davantage dans une logique de communication. Selon lui, « il s'agit d'une tentative de se faire remarquer », en l'absence, pour l'heure, de toute procédure formelle enclenchée au sein de l'Assemblée nationale.

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