Madagascar: Assemblée nationale - Dix ministres attendus ce jour à Tsimbazaza

D'après le nouvel ordre du jour adopté la semaine dernière par les députés dans le cadre de la session parlementaire en cours, la séance de rencontre avec les membres du gouvernement se poursuit ce jour au Palais de Tsimbazaza. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mécanisme de contrôle de l'action de l'exécutif par le pouvoir législatif.

Ainsi, dix ministres sont attendus devant les députés pour répondre à une série de questions orales. Cette procédure permet aux élus d'interpeller directement les membres du gouvernement sur la gestion de leurs départements respectifs et sur les préoccupations majeures de la population. Selon les informations recueillies, les ministères concernés par cette séance sont ceux de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, de l'Élevage, des Travaux publics, du Commerce, de l'Industrie, de l'Eau, de la Sécurité publique, de l'Économie et des Finances, ainsi que de la Justice. Autant de secteurs jugés stratégiques, au coeur des attentes des citoyens.

Initialement prévue le 30 mai dernier, cette séance avait été reportée en raison des contraintes liées aux responsabilités des députés. Le rendez-vous est donc reprogrammé pour ce jour, avec l'ambition de poursuivre les échanges entamés lors de la première séance tenue le 29 mai.

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À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, avait tenu à rappeler aux députés l'importance de leur rôle dans ce processus. Il avait notamment insisté sur la nécessité d'orienter les interventions vers un véritable contrôle de l'action gouvernementale, plutôt que vers des requêtes répétitives. « Nos prises de parole ne doivent pas se limiter à des demandes incessantes auprès des ministres. Il nous appartient plutôt de poser des questions pertinentes afin d'assurer pleinement notre mission de contrôle », avait-il déclaré.