Madagascar: Dévéloppement - La jeunesse se met au diapason

9 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Organisée par l'association M2A « Madagasikara Andrianiko ka Ampandrosoako », une formation sur les techniques de formation des formateurs et la gestion simplifiée de projet s'est tenue samedi à l'Université d'Antananarivo, à Ankatso.

Une formation deux-en-un qui a réuni une centaine de jeunes. Celle-ci vise à renforcer les compétences des jeunes en matière de formation et de gestion de projet, mais également à favoriser leur contribution au développement de Madagascar dans les domaines où ils évoluent.

« Les objectifs de cette formation sont de permettre aux participants de mettre en place des activités génératrices de revenus et de transmettre les connaissances acquises à leur entourage », souligne le Dr Adolphe Rakotonandrasana.

Le M2A souhaite ainsi renforcer la contribution des jeunes au développement du pays. « L'association oeuvre à promouvoir le patriotisme et à améliorer les conditions de vie de chacun, notamment celles de ses membres », ajoute-t-il.

L'association donne d'ores et déjà rendez-vous aux participants pour sa prochaine formation, prévue le 20 juin à Antsirabe.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.