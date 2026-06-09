Madagascar: Dévéloppement - La jeunesse se met au diapason

Organisée par l'association M2A « Madagasikara Andrianiko ka Ampandrosoako », une formation sur les techniques de formation des formateurs et la gestion simplifiée de projet s'est tenue samedi à l'Université d'Antananarivo, à Ankatso.

Une formation deux-en-un qui a réuni une centaine de jeunes. Celle-ci vise à renforcer les compétences des jeunes en matière de formation et de gestion de projet, mais également à favoriser leur contribution au développement de Madagascar dans les domaines où ils évoluent.

« Les objectifs de cette formation sont de permettre aux participants de mettre en place des activités génératrices de revenus et de transmettre les connaissances acquises à leur entourage », souligne le Dr Adolphe Rakotonandrasana.

Le M2A souhaite ainsi renforcer la contribution des jeunes au développement du pays. « L'association oeuvre à promouvoir le patriotisme et à améliorer les conditions de vie de chacun, notamment celles de ses membres », ajoute-t-il.

L'association donne d'ores et déjà rendez-vous aux participants pour sa prochaine formation, prévue le 20 juin à Antsirabe.