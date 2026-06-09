Madagascar: Réseau éléctrique - La Jirama annonce un délestage

PLUSIEURS quartiers du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) ont plongé dans le noir hier soir. La Jirama a procédé à une coupure d'électricité tournante pendant les heures de pointe. « La production d'électricité du groupe G3 de la centrale AfriPower à Mandroseza (ex-Symbion) rencontre des difficultés, suite à une fuite de gaz d'échappement au niveau du cylindre B3. (...) Par conséquent, des perturbations de l'approvisionnement en électricité sont à prévoir sur le RIA ce soir (ndlr : hier soir), pendant les heures de pointe, entre 17 h 30 et 20 h 00 », annonce cette compagnie sur sa page Facebook.

La Jirama a estimé la durée des travaux de réparation à cinq heures, avec des coupures d'électricité d'une trentaine de minutes par quartier.

« Une fois ces travaux terminés, l'approvisionnement en électricité devrait reprendre son cours normal », indique une source.

Anomalie technique

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Il s'agit de la première annonce officielle de délestages tournants pour cette période d'étiage. Mais les usagers de la Jirama subissent déjà de longues coupures de courant depuis plusieurs jours. Hier, par exemple, des quartiers du 6e arrondissement ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures.

« Cela fait trois heures que le courant est coupé chez nous », s'insurge un habitant d'Ambodimita. La Jirama explique les longues coupures dans cette zone par une anomalie technique sur la ligne d'Andraharo.

La production des centrales hydroélectriques, qui fournissent le tiers des besoins du RIA, a déjà diminué avec la baisse du niveau d'eau. La Jirama comble les gaps de production avec les centrales thermiques. La Jirama souligne que, pour l'heure, les pannes techniques sont la cause principale des coupures de courant dans le RIA.