Madagascar: Épreuve de sport - Des candidats au baccalauréat évacués à l'hôpital

Plusieurs candidats au baccalauréat à Antananarivo ont présenté des problèmes de santé, hier, lors de la première journée de l'épreuve d'éducation physique et sportive (EPS). Certains ont même dû être hospitalisés. « Deux candidates ont été évacuées par ambulance ce matin après avoir fait un malaise en pleine épreuve », a rapporté hier Benja Rakotondranaivo, chef du centre d'examen d'Ankatso. Nuance toutefois de la part de l'Office du baccalauréat à Antananarivo, qui ne fait état que d'un seul cas d'hospitalisation. D'après une source médicale, la situation de ce candidat s'est avérée sans gravité.

Ces incidents de santé ont privé des candidats de leur épreuve pratique. C'est notamment le cas à l'Académie nationale des sports (ANS) d'Ampefiloha. « Quatre candidats ont été victimes d'une crise comme de l'épilepsie, ce matin au moment de commencer. Ils ont dit qu'ils avaient peur, se sont mis à trembler, puis ils se sont évanouis et sont tombés au sol. Leurs parents, qui ont précisé que ce genre de crise survenait fréquemment, les ont alors ramenés chez eux. Nous avons décidé de les orienter vers l'épreuve écrite », témoigne le chef de centre.

Dans ce même centre, l'équipe médicale a pris en charge d'autres candidats souffrant de problèmes de tension artérielle, de difficultés respiratoires (dyspnée), de vertiges, d'hypoglycémie ou encore de maux de ventre. Un candidat a même été victime de diarrhée en pleine épreuve d'endurance.

Ces incidents et hospitalisations sont fréquents lors de l'épreuve d'EPS du baccalauréat, selon une source hospitalière au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (JRA). Certains de ces incidents ont même coûté la vie à des candidats, lors des précédentes sessions.

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Des sources médicales notent que ces malaises peuvent se produire lorsque le candidat ne mange pas suffisamment avant l'épreuve, lorsqu'il est stressé et lorsqu'il est fatigué mentalement. « Il est essentiel de bien manger, quelques heures avant l'épreuve, de bien s'hydrater, de gérer le stress, de s'assurer un sommeil suffisant et d'éviter le surmenage intellectuel », recommandent des médecins. Cette épreuve se poursuit jusqu'au 19 juin pour la province d'Antananarivo.