Madagascar: Concours - Jedidia Andriatinamalala décroche son billet pour la Chine

9 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La finale nationale de la 25e édition du concours mondial de chinois « Pont vers le chinois » (catégorie universitaire), organisée par l'ambassade de Chine à Madagascar et l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo, s'est tenue vendredi à Tometal Mahamasina. Le titre de championne revient à Jedidia Andriatinamalala, du site d'enseignement de Mahajanga, qui représentera Madagascar lors de la finale mondiale en Chine, prévue en mois d'août.

Quinze candidats issus de l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo et de ses annexes d'Antsirabe et Mahajanga, ainsi que des Instituts Confucius de Toamasina et Fianarantsoa, se sont affrontés dans une compétition intense et riche en échanges.

« Les participants ont été évalués à travers quatre épreuves, notamment un examen écrit, un discours préparé sur le thème « Mon histoire avec le chinois », un discours improvisé ainsi que des talents artistiques », indique Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo.

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Entre maîtrise linguistique, créativité et performances culturelles (opéra de Pékin, arts martiaux, danses traditionnelles et humour), les candidats ont offert un spectacle remarquable au public. Selon Prisca Maroy Rasoanirina, « le niveau des candidats a nettement progressé cette année ».

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