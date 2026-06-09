Madagascar: Pétanque - Championnats du pays - Le duo Hariliva-Tendry du CBC sacré

Finale 100 % Analamanga. Le duo du Club Bouliste Cecam, constitué par Hariliva Andrianasolo et Tendry Fanjamandafifaliana, a défait, en finale des seniors hommes du championnat de Madagascar doublette, par 13 à 5, l'équipe du CB Nanisana formée par Olivier Rakotondramanana et Hery Raharijaona, dimanche soir, au boulodrome d'Ambohitsaina, récemment rénové par le club FAM d'Ambohipo.

Chez les juniors, la doublette du C2BA Vakinankaratra, composée du champion du monde des jeunes, Harison Clarito Andriambelonony, en compagnie de Andry Rasolofomanana, a battu en finale, par 13 à 9, Fy Randrianaivoson et Patrick Randrianiaina du CBAND.

« Les équipes championnes des seniors hommes et jeunes intégreront la présélection en vue des prochains championnats du monde et procéderont prochainement au regroupement », a souligné le président de la Fédération Sport Boules Malgache, Adrien Julio Édouard Andrianirina.

Chez les seniors dames, Felananiaina Randriamalala et Lalaharisoa Hortensia Rakotonirina du Sport Boules d'Ambohimahasoa, Matsiatra-Ambony, se sont imposées en finale par 13 à 4 contre les boulistes du C2BA, Nomenjanahary Ravomanana et Lova Ramiandrasoa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le duel final des vétérans a été une affaire entre boulistes de l'ABC Analamanga. Rasamoelson Andriamahefa et Oscar Razafitdifera ont pris le dessus sur Jean-Marc Rafanomezantsoa et Solonaina Irintsoa Andriantsalama par 13 à 11.

La prochaine compétition nationale sera le championnat de Madagascar tête-à-tête, programmé les 3, 4 et 5 juillet dans la capitale.