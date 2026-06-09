Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay valident leur progression mondiale

Les Ankoay ont quitté la Coupe du monde de 3x3 en Pologne avec des sentiments contrastés. Les hommes ont signé leur meilleur parcours mondial en terminant à une remarquable 11e place sur 20 nations, tandis que les dames ferment la marche du classement. Derrière ce résultat se cache pourtant une progression indéniable de la sélection féminine, qui réduit peu à peu l'écart avec l'élite mondiale.

Pour leur troisième participation mondiale, les Ankoay masculins ont réussi un parcours mémorable. Après deux défaites lors de la première journée, ils ont créé la surprise face à l'Australie avant de réaliser un véritable exploit en éliminant l'Espagne, championne du monde 2025. Ces deux succès leur ont ouvert les portes du Play-In, barrage qualificatif pour les quarts de finale.

Face à la France, les Malgaches ont livré une bataille intense mais se sont inclinés (10-16). Malgré cette élimination, leur 11e place finale parmi les vingt meilleures nations du monde constitue une performance historique, confirmant la montée en puissance de l'équipe ces dernières années.

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Pour Ndranto Rakotonanahary, coach de 5x5, le potentiel de cette équipe reste important. « C'est encore perfectible. Malgré un déficit de taille, les hommes ont réussi à le combler par leur vivacité et leur adresse. Toutefois, face à des adversaires de classe mondiale comme la France, qui a bien étudié notre jeu après avoir battu l'Australie et l'Espagne, notre limite a été constatée. »

Une académie à construire

Selon lui, Madagascar devra développer davantage de variantes tactiques et disposer à terme de joueurs dépassant les deux mètres afin de rivaliser durablement avec les meilleures nations.

Chez les dames, le classement final peut sembler sévère. Pourtant, la sélection féminine a affiché une progression remarquable par rapport à 2025. Les écarts au score se sont réduits, l'adresse au tir s'est améliorée et l'organisation défensive a gagné en solidité. Placées dans une poule A particulièrement relevée, les Malgaches ont souvent tenu tête à leurs adversaires durant les six premières minutes avant de céder sous l'impact physique et la taille des équipes adverses. Ce déficit athlétique demeure aujourd'hui leur principal handicap.

« Sur les quatre matchs que nous avons disputés, jouer contre la Pologne a été le plus dur, surtout qu'elles évoluaient à domicile », confie Sambatrarimiora Tokiniaina. Pour la joueuse, cette première Coupe du monde a été riche en enseignements. « Ce n'était pas facile car la réalité est tout autre. Pour l'avenir, il faut multiplier le temps de préparation, améliorer l'adresse au tir et renforcer la masse musculaire. Par rapport à notre petite taille, nous sommes obligées de multiplier les efforts », explique-t-elle.

L'entraîneur du BC Somava, Andry Rakotomanantsoa, estime que l'avenir du 3x3 malgache passe par une restructuration profonde. « Le problème est structurel. Il est nécessaire de distinguer clairement le 5x5 du 3x3. Nous avons surtout des joueurs de 5x5 qui évoluent en 3x3 alors que les exigences sont différentes ». Pour lui, Madagascar doit former des spécialistes du 3x3 dès le plus jeune âge et créer une académie dédiée à cette discipline avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.