Afrique Australe: Tennis - Le pays dévoile son équipe pour l'Afrique australe

La Direction technique nationale de la Fédération malagasy de tennis (FMT) a officialisé la liste des joueurs qui défendront les couleurs malgaches lors de la 9e édition de l'ITF/CAT Southern African Junior Teams' Competition for 12 & Under 2026. La compétition se déroulera du 11 au 15 août à Maputo, au Mozambique, et servira de tournoi qualificatif pour le Championnat d'Afrique par équipes U12.

Chez les filles, la championne de Madagascar U12 2025, Iharifidy Fandjambolatiana, a été sélectionnée d'office grâce à son titre national. Elle sera accompagnée de Miadana Razakatiana et Faratiana Razafiarisoa pour former l'équipe féminine.

Du côté des garçons, la sélection est composée de Hay Tsangy Arinosy, Nathanaël Andrianarivony et Aiky Ravelontsalama Randrianasolo. Ces jeunes espoirs auront la lourde tâche de représenter le pays face aux meilleures nations de l'Afrique australe.

Le championnat débutera officiellement le 11 août après l'arrivée des délégations prévue la veille. Les rencontres par équipes s'étaleront jusqu'au 15 août avant le départ des participants le 16 août.

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« Avant ce rendez-vous continental, les joueurs retenus bénéficieront prochainement de séances d'entraînement et de cohésion afin de renforcer les automatismes et l'esprit d'équipe », confie Dally Randriantefy, directrice nationale de la FMT.

Cette phase de préparation sera déterminante pour permettre à la délégation malgache d'aborder la compétition dans les meilleures conditions. Cette participation constitue une étape importante dans la formation de la relève du tennis malgache et une opportunité pour ces jeunes talents de se mesurer au niveau régional.

Sélection nationale malgache U12

Filles :Iharifidy Fandjambolatiana (championne de Madagascar U12 2025)Miadana RazakatianaFaratiana RazafiarisoaGarçons :Hay Tsangy ArinosyNathanaël AndrianarivonyAiky Ravelontsalama RandrianasoloDonné Raherinjatovo