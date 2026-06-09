Afrique: Heartbeat of Africa - Rijasolo expose la ferveur des Barea à Abidjan

Le photographe malgache Rijasolo représente Madagascar à l'exposition panafricaine Heartbeat of Africa avec une série consacrée à l'engouement populaire suscité par les Barea lors de la CAN 2019.

Loin des terrains et des actions de jeu, Rijasolo choisit de raconter le football à travers celles et ceux qui le vivent avec passion. Le photographe malgache participe à l'exposition collective Heartbeat of Africa à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il présente une série d'images mettant en lumière l'élan populaire né autour des exploits des Barea lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'exposition a débuté le 22 mai et se poursuivra jusqu'au 19 juillet.

Réunissant vingt-deux photographes venus de différents pays africains, Heartbeat of Africa est une initiative portée par quatre curatrices originaires du continent. Le projet vise à promouvoir l'identité du football panafricain à travers le regard de photographes africains. Après une première édition organisée au Maroc en novembre 2025 à l'occasion de la CAN, l'exposition s'installe cette année à Abidjan dans le cadre de la Coupe du monde de football.

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Pour cet événement, Rijasolo a été choisi pour représenter Madagascar. Il y présente une série réalisée en 2019 à Antananarivo, au moment où les Barea écrivaient l'une des plus belles pages du football malgache en Égypte.

Liesse

« Plutôt que de montrer des gens jouant au foot, j'ai décidé de montrer l'énergie et la ferveur nationale qui s'est créée autour des Barea», explique le photographe. Ses clichés plongent ainsi le public au coeur des rassemblements populaires organisés dans les fan-zones de la capitale, où les supporters vibraient au rythme des rencontres de la sélection nationale.

L'exposition montre également les scènes de liesse qui ont marqué le retour des Barea à Ivato après leur parcours historique. À travers ces images, Rijasolo s'intéresse moins à la compétition elle-même qu'à l'émotion collective, à la fierté nationale et au sentiment d'unité suscités par les performances de l'équipe malgache.

Photographe documentaire reconnu à l'international, Rijasolo développe depuis plusieurs années un travail centré sur les réalités sociales, culturelles et humaines de Madagascar. Avec cette série, il offre un regard sensible sur un moment de communion nationale qui a marqué durablement la mémoire collective du pays.