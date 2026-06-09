Afrique: Prix RFI instrumental - Aina Rasamoelina impose le son

9 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le sound designer malgache Aina Rasamoelina a été distingué par le Prix Spécial Création Africa lors de la 10e édition du Prix RFI Instrumental.

Le talent malgache s'est une nouvelle fois illustré sur la scène internationale. Le 4 juin dernier, Aina Rasamoelina a décroché le Prix Spécial Création Africa à l'occasion de la 10e édition du Prix RFI Instrumental, une compétition qui récompense l'excellence dans la création sonore à l'image.

Cette distinction intervient au terme d'un concours particulièrement relevé. Près de 300 professionnels et passionnés venus de différents pays ont soumis leur candidature. Après une première sélection, neuf finalistes ont été retenus avant que le jury ne désigne cinq lauréats, récompensés pour la qualité de leurs compositions, de leur montage et de leur mixage sonore.

Pour cette édition, les participants devaient concevoir l'habillage sonore de deux vidéos : l'une consacrée à l'intelligence artificielle, proposée par TV5Monde, et l'autre intitulée « Me Too Maritime », fournie par France 24.

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Cette récompense ouvre à Aina Rasamoelina les portes d'une formation à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) en France.

« C'est un rêve qui se concrétise», confie-t-il. Le sound designer espère y développer de nouvelles compétences techniques afin d'atteindre une qualité sonore répondant aux standards internationaux.

Autodidacte passionné, Aina Rasamoelina explore l'univers du son depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui à la tête de son propre label, Izy Ilay Studio, il considère le son comme un puissant vecteur d'émotions et de mémoire. Son travail l'amène à composer pour des documentaires, des publicités ainsi que des films d'animation.

Son ambition est désormais de créer une bande originale de film mettant en valeur les textures et les sonorités malgaches grâce à un travail approfondi de composition musicale et de sound design. « Cette distinction ne fait que confirmer cette ambition », souligne-t-il, convaincu que l'essor du cinéma malgache offre de nouvelles perspectives à la création sonore.

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