Madagascar: Concert - La chorale Orimbato fait revivre le patrimoine musical royal

Une soirée exceptionnelle organisée au palais d'Andafiavaratra a permis au public de redécouvrir des chants rares hérités de l'époque royale malgache, vendredi dernier, tout en contribuant à la restauration de la toiture du temple historique d'Ambatonakanga.

Les mélodies qui résonnaient autrefois à la cour royale ont retrouvé vie le temps d'une soirée. Vendredi, la FJKM Tranovato Ambatonakanga, accompagnée de la chorale Orimbato, a transporté le public à travers plusieurs pages de l'histoire musicale malgache lors d'un concert organisé au palais d'Andafiavaratra.

Au-delà de son aspect culturel, l'événement avait pour objectif de collecter des fonds destinés à la réhabilitation de la toiture du temple historique d'Ambatonakanga. Après un culte présidé par le pasteur Tolotra Michel et les interventions officielles, les spectateurs ont découvert un répertoire aujourd'hui rarement interprété.

Présentés et replacés dans leur contexte historique par Elyane Rahonintsoa, les chants ont permis de replonger dans l'époque des souverains malgaches. Parmi les oeuvres les plus marquantes figurait « Arahaba Ry Mpanjaka », composé en hommage à la reine Ranavalona III en 1882.

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Mémoire et transmission

Le public a également pu écouter « Sidikinina », hymne national sous les règnes de Ranavalona II et Ranavalona III, ainsi que « Mitokan-trano Eto Ny Vahoaka », chant inaugural du temple d'Antaninarivo. Pour de nombreux spectateurs, il s'agissait d'une première découverte.

La soirée a aussi mis à l'honneur plusieurs titres populaires des Hautes Terres, dont « Mandihiza Rahitsikitsika », « Iarivo Tany Soa », « Voizo » et « Tsara Misonenika ». Ces oeuvres témoignent du rôle central de la musique dans la vie sociale et culturelle de l'époque.

Des chants choraux et spirituels ont enrichi ce programme placé sous le signe de la mémoire et de la transmission. En parallèle des prestations musicales, des séances de levée de fonds ainsi qu'une exposition photographique dirigée par Jacques Ramanamirija ont sensibilisé le public à la préservation du patrimoine. Une projection d'anciennes photographies retraçant l'histoire du temple complétait également cette immersion dans le passé.

À travers cette initiative, la FJKM Tranovato Ambatonakanga a offert à toute une génération l'occasion de redécouvrir un héritage musical méconnu, tout en rappelant l'importance de sauvegarder les patrimoines culturel et historique de Madagascar.