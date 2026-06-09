Madagascar: À L'IFM - Les Noces de Figaro à l'affiche

L'un des opéras les plus célèbres du répertoire classique sera projeté ce samedi à l'IFM à l'initiative de Madagascar Mozarteum.

Entre intrigues amoureuses, manoeuvres de pouvoir et situations comiques, Les Noces de Figaro promet une immersion dans l'univers raffiné de l'opéra. Madagascar Mozarteum proposera ce samedi à l'Institut français de Madagascar (IFM) la projection de cette célèbre production du Metropolitan Opera de New York.

Cette oeuvre raconte l'histoire de Figaro, valet du comte Almaviva, qui s'apprête à épouser Suzanne, la camériste de la comtesse. Mais à l'approche du mariage, le comte, connu pour ses infidélités et son tempérament libertin, tente de séduire la jeune femme en profitant de son statut.

Face à cette situation, Suzanne, Figaro et la comtesse décident d'unir leurs forces pour déjouer les intentions du noble. Leur stratégie repose sur une succession de quiproquos, de déguisements et de fausses lettres qui rythment le récit et multiplient les rebondissements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mêlant humour, satire sociale et émotions, cet opéra figure parmi les oeuvres majeures du répertoire lyrique. La production du Metropolitan Opera de New York, reconnue pour la qualité de sa mise en scène et de son interprétation, sera proposée au public dans son intégralité.

D'une durée de trois heures et trente minutes, cette projection offre l'occasion aux amateurs de musique classique comme aux curieux de découvrir un chef-d'oeuvre incontournable de l'art lyrique.