Madagascar: Mahajanga - Joce Masondahy accueilli en héros

La Grande Île a été représentée lors du marathon de Genève des 9 et 10 mai par Gishlain Masondahy, plus connu sous le nom de Joce, un athlète originaire de Mahajanga. Grâce à sa performance, il s'est hissé parmi les vainqueurs de sa catégorie.

À son retour, il a bénéficié d'un accueil chaleureux organisé par la Direction régionale des Sports, les personnels de santé de Mahajanga ainsi que ses collègues du CHU Androva, où il exerce ses fonctions, vendredi dernier.

Pour sa 20e édition, le marathon de Genève a rassemblé plus de 27 000 participants venus de 138 pays, dont Madagascar. Cette manifestation sportive est accessible aussi bien aux licenciés qu'aux amateurs âgés de plus de 40 ans.

Parmi les coureurs figuraient de nombreuses personnes ayant surmonté des épreuves difficiles, notamment des victimes d'Accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou des patients suivant des traitements de chimiothérapie. D'autres ont pris le départ en mémoire de proches disparus ou pour soutenir des associations.

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Dans la course reine, le Kényan Collins Kemboi, engagé en faveur d'une association luttant contre la maladie de Charcot, a franchi la ligne d'arrivée en tête avec un temps de 2 h 08 min 52 s. Chez les dames, la victoire est revenue à la Kényane Patience Kimutai.

Tous les 27 500 participants ont reçu une médaille à l'issue de l'épreuve, dont Joce Masondahy.

L'épreuve était répartie en plusieurs catégories, à savoir le marathon (42,195 km), le marathon relais by Core Lean (4 à 6 personnes), le semi-marathon (21 km), le semi-fauteuil de course, les courses de 10 km ouvertes aux coureurs et aux marcheurs, le 5 km by Always, les courses juniors (1 à 3 km pour les 6-13 ans) ainsi que les courses parent/enfant pour les plus jeunes, dès l'âge de 3 ans.