Madagascar: Atsimo andrefana - Premières données aéroportées en cours

Les premiers survols des zones potentiellement riches en ressources minières à bord d'avions spécialisés ont été réalisés dans la région Atsimo-Andrefana. Les vols de reconnaissance ont été réalisés à Benenitra et dans le nord de Toliara. Les recueils de données via les aéronefs se poursuivront sur Betioky, Ampanihy, puis à Beloha-Androy, dans le nord et le sud de la région Anôsy, pour finir à Morondava, dans le Menabe.

Carl Andriamparany, ministre des Mines, a fait savoir le démarrage de ce recueil de données aéroportées à Toliara vendredi dernier. Il a expliqué lors de cette séance d'informations que ce projet de détection des ressources minières est un projet d'État. Il a également souligné que les deux aéronefs de la société Bravura, une société nigérienne, dotés de technologies de pointe, ont été réceptionnés par le président de la Refondation de Madagascar, le colonel Randrianirina, en mai dernier à Toliara.

Plans de vol

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La politique de l'État actuel inclut de connaître d'abord nos richesses minières avant de négocier avec des investisseurs, avant de vendre ou de commercialiser. La délivrance de permis miniers a été suspendue pendant seize années afin de mener des réformes, dont la valorisation du patrimoine minier de l'État. Il faut connaître avant d'accorder son exploitation. Afin que ce patrimoine minier n'échappe pas à l'État faute de détenir tous les détails et les informations nécessaires, nous avons besoin de connaître notre sous-sol », a insisté le ministre des Mines.

À cette séance d'informations, des pilotes de nationalité étrangère, en service pour la compagnie Bravura, étaient présents. Avec eux, le responsable de la compagnie et des représentants de l'Office des mines nationales et des industries stratégiques (OMNIS). Madagascar loue les services de la compagnie Bravura, indiquée comme expérimentée en détection des ressources minières, et a déjà signé un protocole d'accord avec l'État en décembre 2025.

« Les technologies des aéronefs permettent de détecter jusqu'à 3 km sous terre. Des pays comme la Côte d'Ivoire ou la Namibie ont déjà fait appel aux services de la compagnie Bravura », explique le responsable pays de la société, Colas Rafanoharana. À lui de préciser que les plans de vol sont indiqués par l'État et non par la compagnie. La région de Toliara est indiquée comme riche en ressources minières et c'est la raison du choix des premiers survols.