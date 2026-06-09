Madagascar: Antsiranana - Une nouvelle voix s'impose sur la scène urbaine

La musique urbaine malgache accueille une nouvelle figure prometteuse. Avec une identité vocale marquée, des textes proches du vécu quotidien et une sonorité mêlant influences modernes et couleurs locales, cette nouvelle voix commence à attirer l'attention d'un public en quête d'authenticité et de fraîcheur.

Né à Ambanja le 24 septembre 1994 et actuellement installé à Nosy Be, Wizman Dina, de son vrai nom Anjaina Dina Abdallah, fait partie de la nouvelle génération d'artistes qui contribuent à l'évolution de la musique urbaine malgache.

Entre rap, afrobeat, RnB, dancehall et sonorités locales revisitées, une nouvelle génération d'artistes cherche à imposer sa marque. Parmi eux, une voix commence à se distinguer par son timbre, son univers et sa capacité à raconter les réalités de la jeunesse malgache avec sincérité.

Wizman se lance officiellement dans une carrière musicale professionnelle en 2022 avec l'ambition de créer un univers artistique authentique, mêlant influences internationales et identité culturelle malgache. Son style se distingue par une fusion originale d'Afro drill, de Rumba drill enrichie de mélodies malgaches, ainsi que de salegy urbain, offrant une signature musicale à la fois moderne et enracinée dans ses origines.

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Selon ses explications, son inspiration provient principalement de sa vision intérieure, de son imagination et de l'influence de nombreux artistes qui ont marqué son parcours. À travers ses morceaux, cette nouvelle voix aborde des thèmes proches du quotidien comme les rêves, les difficultés, les émotions, l'amour, la persévérance, mais aussi l'identité et la fierté d'appartenir à une culture en mouvement.

Parmi ses titres les plus remarqués figurent « Za mbola tsy hanambady », « Veloma amy ex » et « Tsy affaire nao », des morceaux qui lui ont permis de se faire connaître auprès d'un public de plus en plus large. L'artiste a également franchi une étape importante de sa carrière en montant sur scène pour la première fois en 2024.

Présent sur les principales plateformes numériques, Wizman Dina diffuse aujourd'hui sa musique sur l'ensemble des services de streaming et développe sa communauté à travers ses comptes officiels sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok.

L'artiste s'inscrit dans une dynamique actuelle où la musique urbaine ne se limite plus au simple divertissement. Elle devient un espace d'expression, de revendication et d'émotion.