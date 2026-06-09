Madagascar: Mahajanga - Éducation nationale - Les syndicalistes désavouent la nouvelle direction

9 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La passation de service entre la nouvelle directrice régionale de l'éducation nationale de Boeny, Balancia Angelette Rakotondrazandry, et Angelo Rémi Rabemananjarahaja s'est déroulée à la salle polyvalente de la DREN à Ampisikina, jeudi dernier.

La cérémonie était dirigée par le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires ainsi que du personnel de l'éducation nationale à Mahajanga.

L'association des syndicats des enseignants de Mahajanga, de son côté, n'a pas attendu longtemps pour contester cette nomination. Ils ont effectué une déclaration en fin de semaine pour démontrer leur mécontentement.

« Nous sommes contre cette nomination, car la personne n'a pas du tout oeuvré dans la lutte durant les manifestations de septembre et d'octobre. Elle fait partie de l'ancien régime. Le protocole d'accord signé avec le ministère en octobre n'est pas du tout respecté dans cette nomination. Nous avons discuté avec les autres responsables du syndicat dans la capitale. Nous appelons le gouvernement dirigé par le Président de la République de la Refondation à annuler cette nomination.

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La suite de notre revendication pourrait perturber l'enseignement. Nous avons lutté et nous ne sommes pas d'accord pour que d'autres en profitent, et nous n'acceptons pas cette nouvelle DREN. C'est la première fois dans les annales qu'une passation de service au niveau de la DREN Boeny se déroule en présence des éléments de l'EMMO », a déclaré Justin Rajaonarivelo, coordonnateur des syndicats des enseignants à Mahajanga.

La nouvelle locataire d'Ampisikina a affirmé qu'elle allait poursuivre le travail entrepris par son prédécesseur, tandis que le préfet de Mahajanga a souligné l'importance de maintenir l'unité et la coopération.

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