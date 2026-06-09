Madagascar: Mahajanga- Les marchands de brochettes squattent le bord de la mer

9 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

À quelques semaines de la période des grandes vacances, le bord de la mer de Mahajanga, site touristique très fréquenté et haut lieu de convivialité, demeure dans une situation de désordre. Malgré les travaux de réhabilitation engagés depuis plusieurs mois, l'esplanade reste occupée par les marchands de brochettes.

Cette célèbre promenade, située en face de l'espace communal, de la Banque centrale jusqu'à la Chambre de commerce et d'industrie, est l'un des lieux les plus prisés des vacanciers. Elle constitue également un espace de rencontre et de dégustation de brochettes.

Depuis le mois de février, la municipalité de Mahajanga a déplacé les gargotiers de leurs emplacements habituels afin de permettre la réalisation de travaux de réhabilitation. Ces travaux concernent notamment la zone occupée par les marchands de brochettes ainsi que les espaces de loisirs comprenant les grands manèges et d'autres attractions.

Toutefois, la situation a peu évolué. Alors que les travaux devaient être achevés quinze jours après leur lancement, le 9 février dernier, les marchands occupent toujours les lieux.

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Cette occupation continue entraîne également des problèmes de salubrité. Les abords de l'esplanade sont devenus crasseux à cause des feux de charbon de bois, des déchets alimentaires et des restes de viande. Cette partie du front de mer se dégrade progressivement en matière de propreté.

La ville de Mahajanga, classée première destination touristique nationale depuis plusieurs années, se prépare pourtant à accueillir les vacanciers de juillet. Il devient donc nécessaire de remettre de l'ordre dans la ville et d'améliorer son image.

Dans cette perspective, le comité de préparation de la célébration de la fête de l'Indépendance a insisté sur l'importance de l'assainissement de la ville et de ses quartiers. « L'objectif est de préserver la propreté de la ville et de continuer à mettre en valeur sa beauté, afin de pouvoir célébrer une fête paisible. Chaque ménage devra nettoyer autour de son foyer et de son domicile », a déclaré le préfet de Mahajanga.

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