Soudan: L'envoyé spécial de l'ONU à Khartoum pour relancer un dialogue national inclusif

Le président du Conseil souverain de transition et chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré dimanche 7 juin 2026 Pekka Haavisto, l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan. Les discussions ont porté sur les efforts en cours visant à instaurer la paix au Soudan, surtout après la réunion entre des partis politiques proches des deux belligérants, réunion initiée par le Mécanisme des cinq avec l'ONU et l'Union africaine et qui a eu lieu à Addis-Abeba la semaine dernière.

L'envoyé spécial de l'ONU au Soudan, Pekka Haavisto était à Khartoum pour sa deuxième visite où il s'était déplacé en mars. Le responsable onusien a également rencontré le premier ministre et d'autres responsables politiques et militaires à Khartoum. Il a déclaré suite à ses rencontres à Khartoum que les efforts entrepris depuis sa nomination à ce poste visent à encourager les initiatives de désescalade et à favoriser la confiance entre les parties.

Ce qui a été discuté cette fois-ci à Khartoum, ce sont, selon lui, « les mesures concrètes pour créer un environnement propice à la paix ». L'envoyé spécial a expliqué qu'il a informé le général al-Burhan des efforts du Mécanisme des cinq, qui réunit l'Union africaine, l'IGAD, la Ligue arabe, les Nations Unies et l'Union européenne. Il lui a détaillé les progrès réalisés la semaine dernière dans les consultations organisées par ce Mécanisme.

Ces discussions qui ont rassemblé les principaux partis et coalitions politiques soudanais ont débattu des voies les plus efficaces pour lancer un dialogue national inclusif. L'envoyé a assuré les responsables soudanais à Khartoum que le « processus politique appartiendra aux Soudanais », et que l'ONU défendra toujours « l'unité et l'intégrité du Soudan » demandant au général al-Burhan de soutenir ses efforts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Mécanisme des cinq a annoncé dans un communiqué le 5 juin, que les discussions d'Addis-Abeba ont réalisé une avancée vers un dialogue soudanais et que les participants commencent à préparer leur copie de travail pour les prochaines discussions. Un Comité préparatoire sera bientôt mis en place pour désigner les membres du dialogue national afin de lancer un processus politique et parvenir à un consensus qui mettrait fin à la guerre.