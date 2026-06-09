Cote d'Ivoire: Mondial 2026/Matchs des Éléphants à Philadelphie - L'Ambassade dénonce la vente de tickets et fixe les règles

À quelques jours des deux rencontres de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire prévues les 14 et 25 juin 2026 à Philadelphie, l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. a tenu à clarifier les conditions d'attribution des billets destinés aux supporters ivoiriens.

Dans un communiqué publié ce 9 juin 2026, la représentation diplomatique a dénoncé des pratiques de vente de tickets qui seraient menées par certains membres de la diaspora ivoirienne.

Selon l'Ambassade, des informations portées à sa connaissance font état de la commercialisation de billets d'accès aux matchs des Éléphants par des particuliers. Face à cette situation, elle a tenu à préciser qu'elle n'est « ni de près ni de loin » associée à cette initiative, prenant ainsi ses distances avec toute opération de vente non autorisée.

Soucieuse de garantir l'équité, la transparence et l'inclusivité dans l'attribution des billets, l'institution diplomatique a annoncé la mise en place de deux mécanismes de distribution. Le premier consiste en l'organisation d'une loterie dont le tirage au sort se déroulera en direct le 10 juin 2026. Cette formule vise à offrir à un plus grand nombre de supporters la possibilité d'obtenir un ticket dans des conditions transparentes.

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Le second canal de distribution concerne les associations de la diaspora ivoirienne qui ont régulièrement accompagné et soutenu les activités de l'Ambassade. Une partie des billets disponibles leur sera ainsi réservée, en reconnaissance de leur engagement constant au service de la communauté ivoirienne aux États-Unis.

Au-delà de cette mise au point, l'Ambassade a lancé un appel à la mobilisation générale de la diaspora. Elle invite les Ivoiriens vivant aux États-Unis à se rendre massivement au stade afin d'apporter leur soutien aux Éléphants lors de ces deux rendez-vous sportifs importants.

À travers ce communiqué, les autorités diplomatiques entendent préserver l'esprit de solidarité et d'unité autour de l'équipe nationale, tout en veillant à une gestion rigoureuse et équitable des billets mis à la disposition de la communauté ivoirienne.