Cote d'Ivoire: Projet Phasao - La Banque mondiale satisfaite des résultats obtenus

Une délégation de la Banque mondiale, conduite par Ximena Vanessa Del Carpio, a effectué, le lundi 8 juin 2026, une visite des centres d'innovation financés par la Banque mondiale à travers le Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (Phasao), sur le site du Btpr, à Abidjan, dans la commune de Cocody, précisément aux Deux-Plateaux-Vallons. Cette visite visait à s'imprégner de la mise en oeuvre effective du projet.

À l'issue de la visite guidée, la cheffe de mission a exprimé sa satisfaction face au travail accompli par le directeur général de l'Agence nationale de la statistique (ANStat), Thiékoro Doumbia, et ses équipes. « À ce jour, le niveau de contribution s'élève à 60 millions d'euros pour ce projet. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà accompli énormément. Le projet a atteint les objectifs qu'il s'était fixés, ce qui nous a impressionnés, et nous sommes très fiers des résultats obtenus jusqu'à présent », a déclaré Ximena Vanessa Del Carpio.

Selon elle, l'institution financière poursuivra sa collaboration avec la Côte d'Ivoire pour la deuxième phase et les phases futures du projet, afin de continuer à améliorer et à moderniser le système statistique national. « La modernisation, notamment celle de l'ANStat, reste un élément clé. C'est une dimension critique. Elle vise à améliorer l'utilisation de l'information afin de soutenir une meilleure prise de décision », a conclu la cheffe de mission.

Le directeur général de l'ANStat, Thiékoro Doumbia, par ailleurs coordonnateur du projet Phasao, a rappelé que la Banque mondiale a financé le Système statistique national (Ssn) de Côte d'Ivoire, à travers le Phasao, à hauteur de plus de 35 milliards de Fcfa sur cinq ans. « L'objectif de cette visite était de montrer les réalisations que nous avons pu obtenir grâce à ce financement. En d'autres termes, montrer à quoi a servi cet appui financier », a précisé Thiékoro Doumbia.

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À l'en croire, ce financement a permis, entre autres, la mise à niveau de l'appareil de production statistique de la Côte d'Ivoire, le financement du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph), le financement d'un recensement général des entreprises et des établissements de Côte d'Ivoire, ainsi que la réalisation de 15 enquêtes, notamment la première enquête sur la pauvreté en Côte d'Ivoire en 2021 et une deuxième enquête actuellement en phase de finalisation, destinée à mesurer l'incidence de la pauvreté et les conditions de vie des populations.

« Ce financement a également permis de mettre en place les équipements et les infrastructures informatiques dont nous avions besoin pour produire les statistiques, de nous doter de véhicules nécessaires à la collecte des données sur le terrain, de recruter de jeunes statisticiens-démographes qui nous ont appuyés dans le traitement des données statistiques et la production des indicateurs, mais aussi dans l'élaboration des statistiques agricoles, ainsi que dans la formation à l'Ensea », a insisté le coordonnateur du Phasao.

En ce qui concerne les défis et les perspectives, il s'agit notamment de la pérennisation des acquis, à travers leur maintien et leur maintenance après la clôture du projet ; de la poursuite de la modernisation en maintenant le rythme d'innovation face aux nouvelles exigences en matière de données ; de l'alignement statistique, en soutenant activement la Snds (Stratégie nationale de développement de la statistique) et l'accompagnement du Plan national de développement (Pnd) ; mais aussi et surtout de l'obtention d'un nouveau financement pour le Phasao 2.