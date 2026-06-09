Ile Maurice: Un adolescent de 14 ans avoue le vol d'une camionnette

Ce qui semblait être un banal vol de véhicule a pris une tournure inattendue à Lallmatie, le dimanche 7 juin. Une camionnette de la marque Toyota Dyna, estimée à Rs 525 000, a disparu du domicile de son propriétaire avant d'être retrouvée quelques heures plus tard. L'enquête policière a finalement conduit à un membre de la famille du propriétaire du véhicule, en la personne de son fils, âgé de 14 ans.

Le propriétaire du véhicule, un plombier de 42 ans habitant la localité, a rapporté aux policiers que sa camionnette avait disparu entre minuit et 11 heures. Le véhicule était stationné dans un garage ouvert sur l'extérieur, attenant à la maison familiale.

Les premières vérifications ont révélé que la camionnette n'était pas verrouillée. Les clés avaient été laissées à l'intérieur du véhicule, à proximité du siège du conducteur. Un détail qui aurait facilité son déplacement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Constatant la disparition de son principal outil de travail, le quadragénaire a immédiatement alerté la police. Une enquête a alors été enclenchée et plusieurs unités ont été mobilisées, notamment la CID de Brisée-Verdière, la DCIU ainsi que le Police Main Command and Control Centre (PMCCC). Une opération de recherche a été lancée afin de retrouver rapidement le véhicule.

Vers 16h27, moins de cinq heures après la déclaration du vol, le propriétaire a localisé sa camionnette à Grand Bas Fond, Lalmatie. Les soupçons se sont portés sur le fils du propriétaire, un adolescent de 14 ans résidant sous le même toit que son père. Conduit au poste pour être entendu, le mineur a finalement reconnu avoir pris la camionnette sans l'autorisation de son père.

Selon les informations recueillies, il ne s'agissait pas d'un vol commis dans un but lucratif ou criminel, mais plutôt d'une utilisation non autorisée du véhicule familial. Les circonstances exactes ayant poussé l'adolescent à agir de la sorte n'ont toutefois pas été communiquées. Après son interrogatoire, le jeune garçon a été autorisé à partir.