Ile Maurice: Soodesh Jowaheer prend ses fonctions de «Chief Operating Officer» de la FSC le 1eᣴ juillet

C'est désormais officiel. À compter du 1eᣴ juillet, Heeraman (Soodesh) Jowaheer sera le Chief Operating Officer (COO) de la Financial Services Commission (FSC). Sa nomination fait suite à un appel à candidatures lancé par le régulateur en avril.

Cette nomination intervient dans un contexte particulier, marqué par le départ annoncé de l'actuel Chief Executive Officer (CEO), Désiré Vencatachellum, qui quittera ses fonctions le 30 juin «pour des raisons familiales». Ainsi, il pourrait également être appelé à assurer l'intérim à la tête de la FSC si aucun successeur n'est désigné dans l'immédiat pour remplacer le CEO sortant. Son nom avait d'ailleurs été cité pour occuper ce poste tant convoité au moment où le nouveau gouvernement recherchait l'oiseau rare.

En tant que COO, Soodesh Jowaheer aura pour mission de superviser les opérations de la FSC et de veiller à la mise en oeuvre de la stratégie de l'organisme chargé de la régulation du secteur des services financiers non bancaires à Maurice. Professionnel du secteur, il possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la supervision financière, de la gouvernance et de la conformité réglementaire. Son parcours l'a conduit à exercer à Maurice, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde ainsi qu'aux îles Caïmans.

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La FSC souligne qu'il a participé dès les premières années de l'institution à l'élaboration de son cadre réglementaire, lui conférant une connaissance approfondie de son fonctionnement et de ses missions. Titulaire d'un MBA et Fellow du Chartered Governance Institute (UK & Ireland), il s'est spécialisé dans la supervision financière, la gouvernance d'entreprise, la conformité réglementaire ainsi que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Depuis octobre 2024, il exerçait comme consultant indépendant basé dans l'État du Maryland, aux États-Unis, où il conseillait diverses organisations sur les réformes réglementaires, la gouvernance et les enjeux de conformité. Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de la Cayman Islands Monetary Authority, le régulateur financier des îles Caïmans, où il dirigeait notamment l'équipe chargée de la supervision des activités liées aux valeurs mobilières. Il a également travaillé pour Monsoon Capital LLC en qualité de Director of Regulatory Affairs & Compliance.

Lors de son précédent passage à la FSC, Soodesh Jowaheer a contribué à l'élaboration de plusieurs règlements et normes de gouvernance destinés au secteur financier non bancaire. Il a également représenté Maurice auprès de diverses instances internationales, notamment l'International Organization of Securities Commissions. Selon la FSC, son expérience internationale, conjuguée à sa connaissance approfondie de l'écosystème financier mauricien, constitue un atout majeur pour accompagner les priorités stratégiques de l'institution et renforcer l'efficacité de sa mission de supervision dans un environnement réglementaire en constante évolution.