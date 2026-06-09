Afrique: L'arbitre somalien refoulé aux États-Unis écarté du Mondial

Omar Abdulkadir Artan ne sifflera pas au Mondial-2026. La Fifa a confirmé lundi à l'AFP que l'arbitre somalien, refoulé samedi à l'aéroport de Miami à son arrivée d'Istanbul, «ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026».

L'instance internationale a précisé qu'elle «n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte» et que les autorités américaines lui ont signifié que «le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment». La police aux frontières américaines (CBP) a indiqué pour sa part que l'arbitre avait «été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents». Pourtant, selon Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, Omar Artan «disposait d'un visa en règle».

L'affaire prend une dimension politique évidente. La Somalie figure parmi les pays dont les ressortissants sont frappés d'une interdiction de voyage aux États-Unis décrétée par l'administration Trump. Fin novembre, le président américain avait qualifié la Somalie de «pays pourri» et évoqué la fin du statut protégeant ses ressortissants de l'expulsion.

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Pour M. Abshir, ancien capitaine de la sélection somalienne, refuser l'entrée à cet arbitre «porte préjudice non seulement à sa personne, mais sape également l'engagement du football en faveur de l'équité, du mérite et de l'esprit du fair-play».

La décision prive le football africain d'une figure de référence. Titulaire du statut Fifa depuis 2018, Omar Artan -- nommé meilleur arbitre de l'année par la Confédération africaine de football en 2025 -- aurait été le premier Somalien à officier lors d'une phase finale de Coupe du monde. Il faisait partie des 52 arbitres sélectionnés pour le tournoi coorganisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Dans un communiqué, l'arbitre de 34 ans a dit être «dans un état d'esprit positif» et vouloir se concentrer sur «les prochains défis de (s)a carrière».