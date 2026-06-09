Ile Maurice: Six tortues estimées à Rs 320 000 retrouvés

9 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une enquête menée par la CID de Petite-Rivière a permis de faire la lumière sur un vol inhabituel survenu dans un sanctuaire animalier situé à Gros-Cailloux, dans l'ouest de l'île. Six tortues terrestres de l'espèce Radiata, dont la valeur est estimée à environ Rs 320 000, avaient disparu entre le 31 mai et le 3 juin dernier.

Les investigations, menées conjointement par la Criminal Investigation Division de Petite-Rivière et la Divisional Crime Intelligence Unit, sous la supervision de l'inspecteur Jules, ont rapidement conduit les enquêteurs vers des suspects potentiels.

Un premier individu, résidant à Petite-Rivière, a été interpellé le lundi 8 juin. Lors de son interrogatoire, il aurait reconnu avoir revendu les six tortues à un habitant de Curepipe pour un montant de Rs 125 000.

Suite à ces informations, une opération policière a été effectuée au domicile du second suspect, permettant de récupérer des tortues volées dans leur intégralité. Les deux hommes ont été placés en détention policière, tandis que l'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

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