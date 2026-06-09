Afrique: Éliminatoires JO 2028 - Historique

L'équipe féminine de football de Maurice s'est imposée sur le score de 1-0 face à Djibouti, hier, au Complexe sportif de Côte-d'Or. Cette rencontre comptait pour la manche retour du premier tour des éliminatoires de la zone Afrique pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. L'unique réalisation de la partie a été l'oeuvre d'Anaïs Fourneau, qui a inscrit le but de la délivrance à la 75e minute de jeu.

Les quadricolores croiseront cette fois la route des «Black Queens» du Ghana. Et ce sera une autre paire de manche. © Richard Cadou

Au cumul des deux confrontations, les Mauriciennes l'emportent par un score de 3-1. Lors du match aller disputé le jeudi précédent sur cette même pelouse, la sélection nationale avait déjà pris une option importante en s'imposant 2-1 grâce à des buts d'Eloisha Clair et de la capitaine Julie Gopal. Ce second succès consécutif permet au «Lady Club M» de valider officiellement son billet pour l'étape suivante de la compétition.

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Cette qualification revêt un caractère historique pour le foot- ball féminin mauricien. Le succès enregistré jeudi dernier constituait déjà la toute première victoire de l'histoire de la sélection dans un match officiel. En enchaînant un deuxième triomphe consécutif ce lundi, le groupe dirigé par Kersley Levrai établit une performance inédite, marquant un tournant pour la discipline dans le pays.

Anaïs Fourneau (n°8) a inscrit l'unique but du match, écrivant ainsi une nouvelle page du football féminin à Maurice. © Richard Cadou

Grâce à cette performance, Maurice franchit ce premier tour préliminaire. Au prochain tour, les Mauriciennes feront face à un défi de taille puisqu'elles affronteront la sélection du Ghana. L'équipe ghanéenne avait été dispensée de ce premier tour en raison de son statut et de son classement sur l'échiquier continental. La double confrontation face aux «Black Queens» est programmée pour le mois d'octobre.