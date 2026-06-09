Ile Maurice: Les proches de Rishan Aserigadu réclament «toute la vérité»

9 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Plus d'un mois après l'accident mortel ayant coûté la vie à Rishan Aserigadu, infirmier de 44 ans, ses proches dénoncent des zones d'ombre dans l'enquête policière. Une marche pacifique a été organisée samedi afin de réclamer des éclaircissements sur les circonstances du drame survenu le 4 mai entre La Flora et Rivière-du-Poste.

Rishan Aserigadu rentrait chez lui, à Tyack, après son service à l'hôpital de Rose-Belle lorsque sa moto a été violemment percutée sur la route reliant La Flora à Rivière-du-Poste par une voiture conduite par un homme de 26 ans, Muhammad Houzaifa Imatalikhan.

Une enquête a été ouverte par la police de Grand-Bois, mais la famille du défunt affirme n'avoir toujours pas obtenu d'explications satisfaisantes sur les circonstances de l'accident. «L'accident n'a pas été rapporté immédiatement. Rishan est resté sur le bord de la route alors que les occupants de la voiture se sont rendus à l'hôpital avant même que la police ne soit informée», affirme un proche. Selon la famille, ce n'est qu'après l'appel d'un témoin, tard dans la nuit, qu'elle aurait appris le décès.

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Les proches ont organisé samedi une marche pacifique afin de réclamer «toute la vérité» sur cette affaire et davantage de transparence dans l'enquête. Contacté, un responsable de la police du Sud a indiqué qu'il superviserait personnellement l'enquête. La famille lance également un appel aux députés de la circonscription, Rajen Narsinghen, Roshan Jhummun et Rubna Daureeawoo, afin qu'ils soutiennent leurs démarches.

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