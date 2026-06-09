Ile Maurice: Athlétisme - Début réussi pour Noa Bibi et Océanne Moirt

Les deux sprinteurs, soutenus par KFC, Noa Bibi et Océanne Moirt, ont effectué leur rentrée estivale, samedi dernier, lors du Meeting Régional de Toul, en France. Une entame intéressante sur le sol européen pour nos représentants qui préparent les Jeux du Commonwealth.

À peine 24 heures après leur arrivée dans l'Hexagone, les deux Mauriciens étaient avant tout en quête de repères. Le plus en vue a été Noa Bibi, auteur d'un doublé remarqué avec, en prime, un record du meeting sur le demitour de piste.

Le sprinteur mauricien s'est imposé sur 200 mètres en 21.11, signant au passage sa meilleure performance de la saison. Il a ensuite confirmé sur 100 mètres, dont il a remporté la finale en 10.47. Plus tôt dans la journée, il avait déjà dominé sa série en 10.55.

De son côté, Océanne Moirt démarre également sa saison estivale sur une note encourageante. La Mauricienne a réalisé sa meilleure performance de l'année sur 100 mètres avec un chrono de 12.09, prenant la deuxième place de la finale derrière la Française Camille Fransot. Sur 200 mètres, elle a terminé au pied du podium avec un temps de 25.28.

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Pour les deux athlètes, cette première sortie est porteuse d'enseignements positifs, à l'image de Noa Bibi. «Je suis plutôt satisfait de ces performances. Certes, je ne suis pas encore dans ma meilleure forme, mais l'objectif est d'arriver dans les meilleures dispositions le mois prochain pour les Jeux du Commonwealth. Après le voyage et le décalage horaire, je pense que ce n'est que du positif pour la suite.»

Les deux sprinteurs poursuivront désormais leur préparation en France avec plusieurs compétitions au programme dans les semaines à venir.