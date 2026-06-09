Ile Maurice: Le pays et La Réunion vues de l'espace - L'astronaute française Sophie Adenot partage un cliché spectaculaire

9 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

À l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, célébrée le 8 juin, l'astronaute française Sophie Adenot a publié une impressionnante photographie de Maurice et de La Réunion prise depuis la Station spatiale internationale (ISS), sur sa page Facebook officielle.

Capturé à près de 400 kilomètres d'altitude dans le cadre de sa mission ꞓpsilon, le cliché offre une vue exceptionnelle des deux îles de l'océan Indien, situées à 230 kilomètres l'une de l'autre.

L'image met également en évidence un phénomène naturel connu sous le nom de «réflexion spéculaire». En raison du relief volcanique de La Réunion, une vaste zone de l'océan se retrouve à l'abri du vent. La surface de l'eau y est plus calme, permettant aux rayons du Soleil de se refléter comme sur un miroir, créant ainsi un éclat spectaculaire visible depuis l'espace.

Dans son message publié sur Facebook, le lundi 8 juin, Sophie Adenot écrit : «À l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, je partage avec vous cette photo de deux îles, avec une belle perspective sur le grand bleu de l'océan Indien. Ces deux îles sont La Réunion et Maurice, situées à 230 km l'une de l'autre».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'astronaute souligne également l'importance de préserver les océans, qu'elle décrit comme «l'un des piliers essentiels du système Terre», rappelant leur rôle fondamental dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et le rapprochement des continents et des cultures. «Depuis notre point de vue à 400 km d'altitude, l'océan est mondial», conclut-elle. Un regard rare et fascinant sur les Mascareignes, qui rappelle à la fois la beauté de notre région et la nécessité de protéger cet immense patrimoine naturel qu'est l'océan Indien.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.