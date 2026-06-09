Togo: L'hypertension concerne tout le monde

9 Juin 2026
Togonews (Lomé)

L'hypertension artérielle n'est pas une maladie touchant les personnes âgées.

Elle concerne plus de 30% de la population, et près de 60% des personnes atteintes sont des jeunes âgés de 18 à 49 ans. Un constat alarmant.

« Ce qui est énorme », alerte le Dr Messanvi Aloumon, cardiologue au CHU Sylvanus Olympio, qui rappelle les risques d'une maladie silencieuse mais dévastatrice : accidents vasculaires cérébraux (l'hypertension en est la cause dans 70% des cas), insuffisance rénale et maladies cardiaques.

Face à cette progression, les spécialistes appellent à une prise de conscience collective et à un dépistage précoce.

« Dès 25 ou 30 ans, il faut mesurer sa pression artérielle chaque trimestre », recommande le cardiologue, qui insiste sur l'adoption d'un mode de vie sain : sommeil suffisant, alimentation moins salée et moins grasse, et pratique régulière du sport. Et alcool avec modération.

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