Togo: Une bonne piste

Le Programme régional d'intégration des marchés agricoles (PRIMA-Togo), approuvé par le FIDA en juillet 2022, affiche des ambitions concrètes pour le développement rural et le commerce agricole, indique L'Union paru ce jour.

Parmi les résultats attendus : la réhabilitation de 205 km de pistes rurales pour désenclaver les marchés de Notsè, Aniè, Kaboli, Kétao et Gando, l'aménagement de 1 600 hectares de terres agricoles et une augmentation de 30% des volumes d'échanges de produits agricoles entre le Togo et ses voisins de la CEDEAO.

Le programme vise également à permettre à 80% des producteurs d'augmenter leurs revenus d'au moins 30% et à favoriser une hausse de 30% des transactions commerciales de produits agricoles.