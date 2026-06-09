Cote d'Ivoire: Blanchiment de capitaux - Le Pôle pénal économique et financier ouvre le débat sur un fléau financier grandissant

Le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier (PPEF) animera, ce mercredi 10 juin 2026, une conférence de presse consacrée au thème du « blanchiment autonome de capitaux », dans les locaux de cette juridiction spécialisée situés à Cocody.

Cette rencontre avec les professionnels des médias intervient dans un contexte où la lutte contre la criminalité économique et financière occupe une place de plus en plus importante dans les politiques publiques nationales et internationales. Elle vise à éclairer l'opinion sur les contours de cette infraction particulière, ses mécanismes, ainsi que les enjeux judiciaires liés à sa répression.

Il faut signaler que le blanchiment de capitaux constitue aujourd'hui l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les États dans leur combat contre les flux financiers illicites. Il consiste à dissimuler l'origine frauduleuse de fonds ou de biens afin de leur donner une apparence légale.

Lorsqu'il est qualifié d'« autonome », ce délit peut être poursuivi indépendamment de la condamnation préalable liée à l'infraction d'origine ayant généré les fonds concernés.

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À travers cette conférence de presse, le Procureur de la République entend apporter des éclairages sur les dispositions légales en vigueur, les méthodes d'investigation employées par les autorités compétentes, ainsi que les résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre les infractions financières.

L'occasion sera également donnée de sensibiliser les acteurs économiques, les institutions financières et le grand public sur les risques que représente le blanchiment de capitaux pour l'économie nationale.

Cette activité témoigne de la volonté du Pôle pénal économique et financier de renforcer la transparence de son action et de promouvoir une meilleure compréhension des enjeux liés à la gouvernance financière. Elle devrait permettre également aux journalistes d'obtenir des informations précises sur une problématique qui suscite un intérêt croissant tant au niveau national qu'international.

Compte tenu de l'importance du sujet et de ses implications pour la stabilité économique ainsi que pour la crédibilité du système financier ivoirien, le procureur de la République tient à ce que les médias assure une large couverture de cet événement. Les échanges annoncés devraient contribuer à enrichir le débat public sur les stratégies de prévention et de répression des crimes économiques et financiers en Côte d'Ivoire.