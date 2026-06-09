Congo-Kinshasa: Un nouveau centre de traitement d'Ebola à Rwampara pour accentuer la riposte dans le Nord-Est

À Bunia, capitale de la province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC, épicentre de la 17e épidémie d'Ebola au Congo, plusieurs centres de santé dédiés sortent progressivement de terre. Il y a notamment celui de Rwampara, financé par l'agence humanitaire de l'Union européenne (Echo) et géré par l'ONG Alima. Son installation n'a pas été simple, une partie ayant été incendiée le 21 mai par les proches d'une personne décédée qui voulaient récupérer son corps. Depuis, la situation s'est en partie apaisée et les premiers malades ont pu rejoindre le centre le week-end du 6-7 juin.

Désinfection des chaussures et lavage des mains sont obligatoires pour pénétrer dans le centre de traitement. Auparavant, les patients Ebola étaient pris en charge dans l'hôpital adjacent. Désormais, des tentes un peu particulières, toutes transparentes, ont fait leur apparition sur un ancien terrain dégagé, comme l'explique le docteur Papys Lame, de l'ONG Alima : « Pour prendre en charge les patients d'Ebola, on veut faire de la vraie médecine et pas juste donner des traitements per os [par voie orale, NDLR]. Donc, pour ça, ici, on a quatre chambres pour les soins intensifs où on peut réanimer les malades. »

Chambres stériles et gestes barrières

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Le personnel médical peut alors évoluer autour de ces bulles. Et pour le docteur Richard Kojan, médecin réanimateur, c'est indispensable pour tenter de sauver le plus de patients. Il confie que les rumeurs qui ont circulé ont entrainé une méfiance et retardé l'arrivée de certains malades : « Pratiquement la quasi-totalité viennent avec des troubles digestifs. Donc, ils perdent beaucoup de liquides et des électrolytes en même temps. Et pour ça, il faut tout corriger. Il faut avoir une interaction constante avec les patients. Et donc, ce design permet une interaction assez constante avec les patients. Après, quand ils sont stabilisés, ils partent selon leur statut biologique : ceux qui sont suspects repartent dans des chambres individuelles et ceux qui sont confirmés vont dans une salle commune. »

C'est alors Patience, jeune infirmière de 26 ans, qui prend la relève et veille sur les malades : « C'est difficile, ça demande du courage. Si tu es ici, il faut vraiment te protéger. Tu dois respecter d'abord les mesures barrières. Tu portes bien tout de haut jusqu'en bas », explique-t-elle.

Sur le pont depuis le début de l'épidémie, elle se dit épuisée, mais prête à soutenir la riposte jusqu'au bout.

Dans l'est de la RDC, l'épidémie d'Ebola a déjà fait 91 morts. Au total, 515 cas confirmés. Douze personnes guéries ont pu rentrer chez elles, alors que 283 patients restent en isolation, hospitalisés. Certains sont encore accueillis dans des structures médicales classiques et d'autres ont pu rejoindre des centres de traitement dédiés.