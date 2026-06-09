Afrique: Ebola - Au Centre africain de contrôle des maladies, l'UE réaffirme son soutien à la lutte contre l'épidémie

Après une visite à Bunia dans le nord-est de la RDC, considéré comme l'épicentre de la 17e épidémie d'Ebola au Congo, la Commissaire de l'Union européenne (UE) à l'Égalité, l'état de préparation et la gestion des crises, s'est rendue ce 8 juin 2026 à Addis-Abeba, au siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), pour réitérer le soutien de l'UE face à cette crise sanitaire. Selon les derniers chiffres, la RDC enregistre 515 cas confirmés dont 91 décès. Et l'Ouganda 19 cas confirmés dont 2 décès.

L'Union européenne (UE) a annoncé plus de 5 millions d'euros de financement supplémentaires rien que pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC. La Commissaire à la gestion des crises de l'UE, Hadja Lahbib, était en visite dimanche à Bunia, dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie, puis lundi au siège de l'Union africaine, à Addis-Abeba. La Belge y a réitéré le soutien de l'UE au continent Africain.

« Aucun pays ne devrait avoir à faire face seul à une épidémie d'Ebola », a-t-elle insisté. La Commissaire européenne qui rappelé que l'Europe est un partenaire de longue date de l'Afrique. « Nous l'avons prouvé par le passé, nous le réaffirmons aujourd'hui avec cette visite », a-t-elle ajouté le 8 juin, lors d'un point de presse en Éthiopie.

« Les urgences sanitaires doivent être une responsabilité collective et donner lieu à une réponse collective », a martelé l'ancienne journaliste. « Nous étions au côté de l'Afrique durant l'épidémie de Mpox, lorsque nous avons livré plus de 600 000 doses de vaccins. Les vrais partenariats sont faits également durant les temps difficiles. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau mis à l'épreuve et c'est pour cela que je suis ici. »

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« Ce n'est pas de l'aide mais un investissement pour le futur »

Un geste de solidarité salué par Jean Kaseya, directeur d'Africa CDC : « Dans un contexte actuel où tout est commercial et mercantile, l'Union européenne vient nous soutenir sans poser aucune condition. Et nous le réaffirmons haut et fort : le partenariat que nous avons avec l'Union européenne est celui dont le continent à besoin. Ce n'est pas de l'aide mais un investissement pour le futur. »

La Commissaire européenne et le directeur d'Africa CDC ont également réitéré qu'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC est indispensable pour pouvoir travailler correctement et lutter contre l'épidémie d'Ebola.

Pour rappel, l'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. Elle estime que le risque pour la santé publique est très élevé en RDC, élevé au niveau régional et faible au niveau mondial.

Il n'existe ni vaccin, ni traitement homologué contre la rare souche Bundibugyo à l'origine de cette épidémie.

Ebola, qui se transmet par contact rapproché et par les fluides corporels, a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

L'OMS et l'agence sanitaire de l'Union africaine ont lancé vendredi un plan de 518 millions de dollars (446 millions d'euros) pour combattre l'épidémie au cours des six prochains mois, en mettant notamment l'accent sur le renforcement de la surveillance, des tests de laboratoire et la prévention des infections.

L'épicentre de l'épidémie en RDC se trouve dans la province orientale de l'Ituri, difficilement accessible en raison du mauvais état des routes et de l'insécurité entretenue par les groupes armés.