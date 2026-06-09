Tunisie: Rassemblement des soutiens de Mourad Zeghidi, journaliste en grève de la faim contre sa détention

Le calvaire se poursuit pour le journaliste Mourad Zeghidi emprisonné depuis maintenant plus de deux ans et condamné en mai dernier à trois ans et demi de prison en Tunisie pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Depuis sa cellule, il a annoncé le 4 juin se mettre en grève de la faim, un ultime recours face à l'acharnement judiciaire que dénonce sa famille. Sa soeur et sa fille, qui se sont mises en grève de la faim avec lui par solidarité, ont tenu une conférence de presse au Syndicat national des journalistes tunisien le 8 juin 2026.

Au syndicat des journalistes de Tunisie, l'ambiance est lourde. Comme le souligne Meriem Zeghidi, la soeur de Mourad Zeghidi, ce n'est pas la première fois que les journalistes sont convoqués pour faire le point sur la situation de leur collègue, emprisonné depuis deux ans et 26 jours. « Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a fait des conférences de presse, on a mobilisé dans la rue, on a fait des rassemblements, des communiqués de presse, on a fait toute une communication sur le digital, on fait pression comme on peut, on alerte l'opinion publique, l'opinion internationale. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire ? »

« Une grosse machine s'est abattue sur lui et ne veut pas s'arrêter »

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Une grève de la faim comme ultime recours. Car, à part un pourvoi en cassation qui prendra du temps, ou une grâce présidentielle, le sort de Mourad Zeghidi est scellé. Il doit purger sa peine de prison jusqu'à juin 2028. Une réalité difficile à envisager pour sa fille, Inès Zeghidi : « Il n'arrive pas à accepter non plus que tous les recours juridiques n'ont mené à rien, si ce n'est à un acharnement procédural. Je crois qu'il est en train de comprendre aujourd'hui la mesure d'une grosse machine qui est en train de s'abattre sur lui et qui ne veut pas s'arrêter. » Et de conclure : « Je crois que c'est compliqué à accepter et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est en grève de la faim depuis quatre jours. »

Plusieurs organisations de défense des droits humains soutiennent le journaliste tout en exprimant leurs préoccupations quant à la dégradation de son état de santé.