Sierra Leone: L'acteur Idris Elba anobli, une fierté et un espoir pour le pays

L'acteur britannique a été anobli le 3 juin 2026 par le roi Charles III pour son engagement auprès de la jeunesse. Né dans l'est de Londres d'un père sierra-léonais, la star de The Wire et Luther n'a jamais caché son attachement au pays de ses origines. Il y défend plusieurs projets destinés à développer les industries créatives, dont la création d'une école de cinéma. En Sierra Leone, cette distinction est accueillie avec fierté.

À Freetown, Abdulai Saidu Kamara était dans son bureau lorsque la nouvelle est tombée. Président du syndicat des acteurs de Sierra Leone, il tente depuis plusieurs années de faire décoller une industrie du cinéma encore balbutiante. Pour lui, l'anoblissement de celui qu'il faut maintenant appeler Sir Idris Elba dépasse largement une réussite personnelle. « Nous sommes très fiers de cette distinction. Ce n'est pas seulement une réussite personnelle, c'est aussi un symbole fort pour la Sierra Leone et pour les industries créatives africaines. Le parcours d'Idris Elba, de l'est de Londres jusqu'à une reconnaissance mondiale, inspire les jeunes Africains à se lancer dans les métiers artistiques avec confiance et ambition. »

« Idris Elba est l'un des nôtres »

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Une source d'inspiration, mais aussi un acteur engagé. Ces dernières années, Idris Elba a multiplié les déplacements en Sierra Leone pour rencontrer les professionnels du cinéma et réfléchir avec eux à l'avenir du secteur.

Abdulai Saidu Kamara a lui-même participé à l'une de ces réunions avec la star britannique : « Il croit en ce pays et en ses talents, notamment ses acteurs. Il nous l'a dit lui-même : les acteurs du syndicat peuvent rivaliser avec moi, à condition d'en avoir l'opportunité. Alors que nous cherchons à développer notre industrie culturelle, et parce qu'Idris Elba est l'un des nôtres, cette distinction montre que la Sierra Leone a le potentiel pour faire émerger des talents capables de s'imposer sur la scène internationale. »

Une distinction qui nourrit un espoir : voir émerger, à leur tour, de futurs Sir Idris Elba venus de Sierra Leone.