Nigeria: Libération de centaines de personnes enlevées par Boko Haram dans le nord-est du pays

L'armée nigériane a annoncé dimanche 7 juin la libération de plusieurs centaines d'otages retenus par Boko Haram dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, depuis début mars. Deux nourrissons sont décédés au cours de l'opération de libération qui a eu lieu samedi.

Il aura fallu plusieurs « semaines de préparation minutieuse du renseignement » pour accéder à une « enclave lourdement fortifiée » où étaient retenues plusieurs centaines d'otages par Boko Haram dans le massif de Mandara à la frontière avec le Cameroun.

Pendant leur évacuation, deux nourrissons sont décédés.

Selon Haruna Sani, porte-parole de l'armée nigériane, les victimes, principalement des femmes et des enfants, avaient été kidnappées dans la zone de Ngoshe dans le sud de l'État de Borno.

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C'est dans cette localité qu'avait eu lieu un enlèvement de masse par Boko Haram en mars, au début du ramadan.

Le nord du Nigeria est régulièrement confronté aux attaques et enlèvements perpétrés par des jihadistes mais aussi par des bandes armées appelées bandits.

Depuis plusieurs jours des manifestations réclament dans les rues du Nigeria la libération d'une quarantaine d'élèves et de sept de leurs professeurs kidnappés mi-mai dans l'État d'Oyo, un enlèvement de masse inédit dans le sud-est du pays.