Afrique: AethexAI lève 3 millions de dollars pour l'IA vocale en Afrique et au Moyen-Orient

AethexAI a levé 3 millions de dollars en financement de pré-amorçage pour construire des systèmes d'IA vocale pour les entreprises en Afrique et au Moyen-Orient, où l'assistance à la clientèle dépend encore fortement des appels téléphoniques.

Le tour de table a été mené par 4DX Ventures, avec la participation d'Enza Capital, de Dorm Room Fund, de Mojo Ventures et de Stanford GSB 26 Fund. Parmi les investisseurs individuels figurent des professeurs de Stanford, des cadres du secteur des télécommunications et des chercheurs en IA d'Anthropic.

Fondée par Mariama Diallo et Ayooluwa Odemuyiwa, AethexAI développe l'IA vocale pour le service client, le recouvrement de créances, l'activation des clients et les vérifications KYC. La startup lance également des API et des SDK pour les développeurs, ainsi qu'une plateforme permettant aux entreprises de tester ses outils.

La société a construit ses propres petits modèles et sa propre couche d'orchestration au lieu d'utiliser les outils d'IA vocale existants. Elle a expliqué que cette décision était motivée par la latence, le coût et les besoins linguistiques en Afrique et au Moyen-Orient, où les systèmes doivent gérer les dialectes locaux anglais, français et arabes, l'alternance des codes et les modèles de discours informels.

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AethexAI a formé sa série de modèles Kora à l'aide d'enregistrements anonymes de centres d'appels, d'enregistrements audio de stations de radio et de données annotées par des étudiants universitaires. Les modèles vont de 300 millions à 1,7 milliard de paramètres. L'entreprise a déclaré qu'elle traitait désormais plus de 17 000 appels par jour et qu'elle mettait en place des partenariats locaux avec des fournisseurs de télécommunications et des ingénieurs déployés à l'avance pour soutenir les entreprises clientes.

Points clés à retenir

Le financement d'AethexAI montre que l'IA vocale dans les marchés émergents n'est pas une simple copie de ce qui fonctionne aux États-Unis ou en Europe. En Afrique et au Moyen-Orient, la voix reste le principal canal pour le service à la clientèle, la banque, les télécommunications et l'assistance, mais l'infrastructure est différente. Les appels peuvent être effectués sur des systèmes de téléphonie locaux, les réseaux peuvent avoir des problèmes de latence et les clients mélangent souvent les langues ou parlent avec l'accent local. Les grands modèles hébergés loin peuvent être trop lents ou trop coûteux pour les appels en temps réel. AethexAI fait le pari que des modèles plus petits formés à partir de données régionales peuvent mieux fonctionner sur ces marchés. Cela donne à l'entreprise une voie différente de celle des entreprises mondiales d'IA vocale telles que ElevenLabs, Deepgram, Sierra et Cognigy. Son défi sera la qualité et la confiance. Les entreprises auront besoin de systèmes qui répondent rapidement, comprennent les clients, évitent les erreurs et respectent les règles de protection des données. Si AethexAI peut prouver que ses modèles réduisent les coûts sans nuire à l'expérience client, elle pourrait faire partie de la couche d'infrastructure vocale des banques, des sociétés de télécommunications, des assureurs et des fintechs dans toute la région.