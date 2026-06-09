Egypte: MNT-Halan atteint une valorisation de 1,4 milliard de dollars après un nouveau cycle d'investissement

La fintech égyptienne MNT-Halan a atteint une valorisation de 1,4 milliard de dollars après la première clôture d'un nouveau tour d'investissement mené par Al Ahly Capital, la branche d'investissement de la Banque nationale d'Égypte, a rapporté Wamda.

La transaction a été finalisée après l'obtention des autorisations réglementaires, et une deuxième clôture est attendue dans le cadre du tour de table en cours. Le montant de l'investissement n'a pas été révélé.

MNT-Halan a déclaré que la majeure partie du produit sera utilisée pour développer ses activités en Égypte tout en soutenant la croissance régionale. La société opère en Égypte et en Turquie, possède une banque spécialisée dans les micro et petites entreprises au Pakistan et est entrée sur le marché des Émirats arabes unis en 2024.

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Fondée par Mounir Nakhla, MNT-Halan propose des services financiers numériques, notamment des prêts à la consommation et aux entreprises, des paiements, des portefeuilles électroniques, de l'épargne, des investissements et des outils de commerce électronique. L'entreprise est devenue la première licorne fintech d'Égypte en 2023 et s'est développée grâce à de nouveaux marchés, à des acquisitions et à l'expansion de ses produits.

Pour Al Ahly Capital, l'opération s'inscrit dans sa stratégie de soutien aux entreprises liées à l'inclusion financière et à la transformation numérique de l'Égypte. L'investissement souligne également les liens plus étroits entre les banques traditionnelles et les plateformes fintech, les prêteurs cherchant à s'exposer au crédit numérique, aux paiements et aux clients mal desservis.

Points clés à retenir

La nouvelle évaluation de MNT-Halan montre que les plateformes fintech au service des consommateurs du marché de masse et des petites entreprises restent attractives malgré le resserrement des conditions de financement. La société n'est pas seulement une application de paiement ou un prêteur. Elle a construit un écosystème financier plus large qui comprend le crédit, les portefeuilles, l'épargne, les investissements et le commerce, ce qui lui donne plusieurs moyens de servir ses clients et de générer des revenus. C'est important en Égypte, où de nombreux particuliers et petites entreprises n'ont toujours pas accès au crédit formel et aux outils financiers numériques. Le rôle d'Al Ahly Capital est également important car il montre comment les banques utilisent les investissements pour participer à la croissance de la fintech plutôt que de la concurrencer. Pour MNT-Halan, le défi réside dans l'exécution sur les différents marchés. L'octroi de prêts à grande échelle nécessite des contrôles de crédit, un accès au financement et une réglementation solides. L'expansion en Égypte, en Turquie, au Pakistan et dans le Golfe ajoute à la complexité. La deuxième clôture montrera le montant des capitaux que l'entreprise peut attirer pour sa prochaine phase. Sa capacité à poursuivre sa croissance tout en gérant les risques déterminera si la valorisation de 1,4 milliard de dollars est une étape importante ou un nouvel objectif de performance.