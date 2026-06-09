Egypte: Blnk lève 37 millions de dollars pour élargir l'accès au crédit à la consommation en Égypte

La fintech égyptienne Blnk a levé 37,1 millions de dollars en fonds propres et en financement par emprunt pour développer son activité de financement des consommateurs au point de vente. Le tour de table comprend 12,5 millions de dollars de fonds propres de série A menés par Algebra Ventures, avec la participation du SANAD Fund for MSME, d'Endeavor Catalyst et d'Emirates International Investment Company. Blnk a également obtenu 24,6 millions de dollars de facilités de crédit locales auprès de banques et de prêteurs non bancaires, notamment la Banque nationale d'Égypte, la Banque du canal de Suez, la Banque Albaraka, Corplease, Globalcorp et BM Lease.

Fondée en 2021 par Amr Sultan et Tarek Elsheikh, Blnk fournit un financement à la consommation alimenté par l'IA par l'intermédiaire de plus de 3 000 commerçants dans les domaines de l'électronique, de l'électroménager, des services automobiles, de l'ameublement et d'autres catégories. Les clients peuvent accéder au financement en 3 minutes environ, avec des délais de remboursement allant de 6 à 36 mois.

L'entreprise a déclaré que le nouveau financement l'aidera à étendre ses produits, à renforcer sa technologie, à explorer la croissance régionale et à lancer un programme de carte de crédit qui permettra aux clients d'utiliser leur limite de crédit au-delà du réseau de marchands de Blnk.

Blnk a accueilli plus d'un million de clients et constitué un portefeuille de prêts de plus d'un milliard d'EGP depuis son tour de table de 2022. La société a déclaré que 75 % de ses utilisateurs étaient auparavant non bancarisés ou mal desservis, et que plus de 35 % d'entre eux sont des femmes. Elle a atteint la rentabilité en 2025 après que ses revenus aient augmenté de 173 % d'une année sur l'autre.

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Points clés à retenir

Le financement de Blnk montre que le marché égyptien du crédit à la consommation est en train de devenir un élément clé de l'inclusion financière. Le secteur a atteint 96,3 milliards d'EGP en 2025, soit une hausse de 57,1 % par rapport à l'année précédente, mais l'accès au crédit formel reste limité. On estime que moins de 5 % des adultes ont accès au crédit formel et que seulement 3,9 % des femmes utilisent des cartes de crédit ou des outils de prêt en ligne. Il existe donc un fossé entre la possession d'un compte bancaire et la possibilité d'emprunter. Blnk tente de combler ce fossé sur le point de vente en utilisant les données des commerçants, la souscription par l'IA et des décisions de crédit rapides. La partie dette du tour de table est également importante car les prêteurs à la consommation ont besoin de capitaux pour augmenter leurs carnets de prêts, tandis que les capitaux propres financent la technologie, les équipes et l'expansion. Le prochain test de l'entreprise sera la qualité du crédit. La croissance rapide des prêts à la consommation peut créer un risque si la souscription s'affaiblit ou si les revenus des ménages sont sous pression. Si Blnk parvient à maîtriser les défauts de paiement tout en se développant au-delà de son réseau actuel de commerçants, elle pourrait devenir l'une des principales plateformes de crédit numérique d'Égypte.