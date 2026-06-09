Afrique de l'Ouest: Le Sénégal effectue des paiements anticipés sur ses obligations avant les négociations avec le FMI

Le Sénégal a effectué des paiements anticipés sur deux obligations en devises étrangères quelques jours avant les pourparlers avec le Fonds monétaire international, alors que le gouvernement cherche à rétablir la confiance des investisseurs après une période de pression fiscale.

Le pays a payé un coupon de 53,75 millions d'euros sur son obligation libellée en euros arrivant à échéance en 2037 et 38,8 millions de dollars supplémentaires sur une obligation en dollars arrivant à échéance en 2031, selon Bloomberg. Au total, Dakar a déboursé environ 58,7 milliards de francs CFA avant la date prévue.

Ces paiements interviennent alors que le Sénégal se prépare à reprendre les négociations avec le FMI dans la semaine du 8 juin. Le pays a passé 26 mois sans déboursement du FMI après que son programme précédent ait été suspendu en avril 2024 suite à la découverte de dettes cachées et de données fiscales erronées.

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Le remboursement anticipé fait également suite aux pressions exercées sur le profil de crédit du Sénégal. Bloomfield Investment a récemment révisé la perspective du pays de stable à négative, citant les défis politiques après le renvoi de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Le Sénégal essaie maintenant de montrer qu'il peut faire face à ses obligations extérieures tout en travaillant à un nouveau programme soutenu par le FMI.

Le ministre des finances, Cheikh Diba, a déclaré que les discussions avec le FMI s'étaient intensifiées et que le gouvernement avait l'intention de s'accorder sur les principaux points d'un nouveau programme avant le 30 juin. Pour les investisseurs, ces paiements sont le signe que Dakar souhaite réduire les problèmes de refinancement à court terme et protéger sa position sur les marchés régionaux et internationaux de la dette.

Points clés à retenir

Les paiements anticipés des obligations sénégalaises sont un signal de gestion de la dette autant qu'une opération de trésorerie. En payant plus tôt que prévu, le gouvernement tente de montrer aux investisseurs et au FMI qu'il dispose de suffisamment de liquidités pour honorer ses obligations à l'étranger malgré les tensions budgétaires. Cela est important car la crédibilité du Sénégal a été mise à mal après que des dettes cachées et des données inexactes ont entraîné la suspension de son programme avec le FMI. Un nouvel accord avec le FMI permettrait de rétablir la confiance, de débloquer des financements extérieurs et de réduire la pression sur les marchés nationaux et régionaux. Le choix du moment est important. En réglant les paiements avant le début des pourparlers, Dakar se donne une position plus forte dans les négociations et réduit la prime de risque liée à l'incertitude à court terme. Toutefois, cette mesure ne résout pas le problème sous-jacent. Le Sénégal doit rétablir la confiance en améliorant la transparence budgétaire, en renforçant le contrôle de la dette et en publiant des rapports budgétaires crédibles. Si les négociations avec le FMI aboutissent à un nouveau programme d'ici la fin du mois de juin, les investisseurs pourraient considérer le paiement comme faisant partie d'un assainissement plus large. Si les négociations s'éternisent, la pression pourrait retomber rapidement.