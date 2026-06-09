Afrique de l'Ouest: La BRVM s'effondre, Orange Côte d'Ivoire pèse sur le marché

La BRVM a ouvert la semaine en baisse, même si le marché général a montré un équilibre entre les gagnants et les perdants.

La BRVM Composite a perdu 0,13 % à 436,68 points, tandis que la BRVM-30 a reculé de 0,29 % à 204,78 points. La BRVM Prestige est restée inchangée à 170,97 points. Le marché a été équilibré, avec 20 titres à la hausse et 20 à la baisse.

La baisse a été alimentée par des prises de bénéfices dans les grandes capitalisations après les gains récents. Filtisac CI a affiché la plus forte baisse, chutant de 5,56 % à 2 295 CFA. CIE CI a perdu 4,23 % à 5 095 CFA, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après son récent rebond.

Orange CI a également pesé sur le marché, chutant de 3,64 % à 16 000 CFA. Ce mouvement a réduit sa capitalisation boursière d'environ 91,15 milliards de francs CFA et a compensé les gains observés dans d'autres sociétés cotées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la hausse, SMB CI a mené la séance avec un gain de 7,46 % à 14 325 CFA. ETIT a augmenté de 6,45% à 33 FCFA, tandis que SODECI a progressé de 5,41% à 11 700 FCFA.

La valeur des transactions a atteint 1,33 milliard de francs CFA. Sonatel SN est restée la valeur la plus active, avec 141,70 millions de FCFA échangés, soit 10,61% de l'activité totale du marché, confirmant son rôle de principal ancrage de la liquidité de la bourse.

Points clés à retenir

La séance montre que le récent rallye de la BRVM entre dans une phase plus sélective. Le marché n'a pas chuté en raison d'une large pression à la vente. Il a baissé parce que les grandes capitalisations, en particulier Orange CI, CIE CI et Filtisac CI, ont tiré les principaux indices vers le bas. Ceci est important car la BRVM Composite est sensible aux grandes valeurs et aux valeurs liquides. Même lorsque de nombreux titres sont en hausse, la faiblesse de quelques poids lourds peut entraîner l'indice à la baisse. La répartition égale entre les gagnants et les perdants montre que les investisseurs ne quittent pas le marché. Ils passent d'un titre à l'autre après les fortes hausses enregistrées récemment. La prise de bénéfices de CIE CI semble également normale après sa forte hausse liée aux attentes en matière de bénéfices et de dividendes. L'activité commerciale de Sonatel montre que la liquidité reste concentrée sur quelques noms, qui continuent de guider l'orientation du marché. Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si le marché peut se maintenir près des récents sommets alors que les acheteurs se tournent vers des actions dont les bénéfices sont soutenus, dont les dividendes sont visibles et dont les valorisations sont raisonnables.