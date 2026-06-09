Afrique de l'Ouest: Vivo Energy CI, cotée à la BRVM, prévoit le versement d'un dividende de XOF6B

Vivo Energy Côte d'Ivoire prévoit de distribuer 6,09 milliards de francs CFA de dividendes au titre de l'exercice 2025, après avoir enregistré une hausse de ses bénéfices et une amélioration de ses performances opérationnelles.

Le distributeur de carburants et de lubrifiants, coté à la BRVM, demandera aux actionnaires d'approuver un dividende brut de 96,67 CFA par action lors de son assemblée générale annuelle le 24 juin à Abidjan. Après la taxe de 12 % sur les revenus des valeurs mobilières, le dividende net sera de 85,07 CFA par action.

Sur la base du cours de clôture du 3 juin de 2 095 CFA, le dividende net représente un rendement de 4,06 %. La distribution est supérieure au résultat net de l'année et sera financée en partie par les bénéfices non distribués, qui s'élevaient à 8,55 milliards de francs CFA au début de la période.

Le résultat net de Vivo Energy CI a augmenté de 12,6 % pour atteindre 6,03 milliards de francs CFA en 2025, contre 5,35 milliards de francs CFA un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 604,98 milliards de francs CFA, tandis que l'EBITDA a augmenté de 18,5% à 17,17 milliards de francs CFA, aidé par une plus forte valeur ajoutée et une meilleure efficacité opérationnelle.

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Le résultat d'exploitation est resté quasiment stable à 11,68 milliards de francs CFA, contre 11,34 milliards de francs CFA en 2024. La perte financière s'est réduite à 3,47 milliards de francs CFA, contre 3,96 milliards de francs CFA, grâce à la baisse des charges financières. Les actionnaires voteront également sur la cooptation de deux nouveaux administrateurs, Kwame Asante et Mireille Chiniango Niango, épouse d'Aka.

Points clés à retenir

Le dividende proposé par Vivo Energy CI montre comment les sociétés cotées à la BRVM utilisent les bénéfices non distribués pour soutenir le rendement pour les actionnaires, même lorsque les bénéfices annuels ne couvrent pas entièrement le paiement. Le rendement du dividende de 4,06% n'est pas le plus élevé du marché, mais il reste pertinent pour les investisseurs axés sur le revenu, en particulier dans une saison des dividendes qui a soutenu les échanges à travers la BRVM. Le ratio de distribution supérieur à 100 % signifie que la société distribue plus que son revenu net de 2025, ce qui peut être positif pour les actionnaires à court terme, mais doit être surveillé sur le long terme. La situation opérationnelle est plus solide que ne le laisse supposer la croissance du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 1 %, mais l'EBITDA a progressé de 18,5 %, ce qui témoigne de l'amélioration des marges et de la maîtrise des coûts. La réduction des frais financiers a également contribué au bénéfice net. Pour les investisseurs, la principale question est de savoir si Vivo Energy CI peut continuer à améliorer son efficacité opérationnelle tout en maintenant une politique de dividende durable. Si les bénéfices non distribués continuent de soutenir les paiements, l'action peut rester intéressante, mais les dividendes futurs dépendront des volumes de carburant, des marges, des coûts financiers et de la génération de liquidités.