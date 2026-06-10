Afrique: Élevage durable - Dakar accueille la 14e réunion du Partenariat multipartite mondial

Depuis le lundi 8 juin et jusqu’au 11 juin, la capitale sénégalaise accueille la 14e réunion du Partenariat multipartite (MSP) de l’Agenda mondial pour un élevage durable (GASL), une rencontre destinée à renforcer les stratégies en faveur d’un élevage plus résilient et durable.

Cette rencontre, coprésidée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le gouvernement sénégalais, réunit des acteurs issus de divers horizons. Ministres d’Afrique de l’Ouest, experts, chercheurs et représentants de la société civile échangent autour du thème : « Du dialogue mondial à l’action locale pour un élevage résilient et durable ».

L’élevage constitue un pilier économique majeur, mais il se trouve aujourd’hui à la croisée de nombreux défis. Le secteur est confronté au changement climatique, à la pression démographique ainsi qu’à la dégradation des terres. Dans ce contexte, le MSP sert de plateforme de dialogue et de partage des connaissances pour promouvoir une transformation durable de l’élevage.

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Le choix du Sénégal pour accueillir cet événement est particulièrement pertinent, l’élevage représentant près de 35 % du produit intérieur brut (PIB) du secteur primaire du pays.

Signature de la Déclaration de Dakar

Lors de la première journée, le ministre sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikh Omar Ba, et le président du GASL, Hsin Huang, ont signé la « Déclaration de Dakar ». Ce document de référence fixe des priorités stratégiques et vise à orienter la transformation durable de l’élevage en Afrique de l’Ouest ainsi qu’à l’échelle mondiale.

La déclaration repose sur trois piliers majeurs. Le premier concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en reconnaissant l’élevage comme un moteur essentiel des moyens de subsistance en milieu rural et de la santé publique. Le deuxième s’appuie sur l’approche « Une seule santé », qui souligne l’interdépendance entre la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale. Enfin, le troisième pilier porte sur la résilience climatique, avec la mise en œuvre d’actions fondées sur la science afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le document met également en lumière des acteurs essentiels, mais souvent insuffisamment valorisés notamment les femmes et les jeunes. La Déclaration de Dakar encourage leur implication accrue dans le secteur et plaide pour la levée des obstacles structurels qui limitent encore l’accès des femmes aux terres, aux financements et aux marchés.

Les prochains jours seront consacrés à la définition de projets concrets destinés à traduire les engagements de la déclaration en actions. Une visite de terrain est notamment prévue afin de mieux appréhender les réalités du secteur. Une matinée de travail sera également dédiée à l’élaboration de mesures en faveur d’une transformation durable de l’élevage au Sénégal.