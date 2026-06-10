Cameroun: Le nouveau gouvernement toujours attendu

Sept mois après sa prestation de serment à la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le président camerounais, Paul Biya, n'a toujours pas formé un nouveau gouvernement.

L'horloge politique camerounaise semble être figée depuis le 6 novembre 2025, date de la prise de fonction du président Paul Biya, après sa réélection pour un huitième mandat à la tête de son pays.

Malgré des annonces délivrées lors de ses dernières sorties officielles, promettant la mise en place immédiate d'un nouveau gouvernement, la population camerounaise reste toujours en attente. Et même l'équipe gouvernementale actuelle, dont le dernier remaniement date de 2019. Comme l'a confié un haut cadre camerounais cité par le média Radio France internationale, « Certains ministres joueraient à la prudence dans le traitement des dossiers relevant de leur département, par peur de l'inconnu ». Pour le ministre délégué à la Justice, Jean de Dieu Momo, « le président aurait d'autres préoccupations que de faire un remaniement ministériel ».

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Depuis lors, seul un décret d'envergure a occupé l'actualité politique au Cameroun. La promulgation de la loi rétablissant le poste de vice-président. Ce poste assure automatiquement l'intérim du président en cas d'incapacité de ce dernier jusqu'à la fin du mandat. Une restructuration de l'appareil gouvernementale qui apparaît pour certains observateurs camerounais comme une préparation à sa succession. Rappelons que le Cameroun avait aboli cette fonction en 1984 lors d'une révision constitutionnelle, la remplaçant par celle de Premier ministre.

En attendant ce gouvernement, l'équipe dirigée par Joseph Dion Ngute, en fonction depuis 2019, continue de mener les affaires politiques et administratives.