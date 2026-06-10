Togo: L'ANC tire la sonnette d'alarme sur la situation dans les Savanes

L'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) exprime sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation alimentaire au Togo, particulièrement dans la région des Savanes. Dans un communiqué rendu public le 9 juin 2026, le parti de Jean-Pierre Fabre appelle les autorités à prendre des mesures urgentes afin d'éviter une crise humanitaire de grande ampleur.

Selon l'ANC, les récentes alertes du Programme Alimentaire Mondial (PAM), relayées par Radio France Internationale (RFI), indiquent que plus de 330 000 Togolais pourraient être confrontés à une situation d'insécurité alimentaire aiguë dans les prochains mois si des actions rapides ne sont pas engagées. La région des Savanes, déjà fragilisée par les effets de l'extrémisme violent et de la pauvreté chronique, demeure la zone la plus exposée à cette menace.

Face à cette situation, le parti d'opposition s'interroge sur l'efficacité des politiques publiques mises en oeuvre ces dernières années. L'ANC demande notamment des explications sur les importants investissements annoncés par le gouvernement dans la région des Savanes depuis 2019, ainsi que sur la gestion des réserves alimentaires stratégiques censées garantir la sécurité alimentaire du pays en période de crise.

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Le parti dénonce également la récente hausse des prix des produits pétroliers, estimant qu'elle accentue davantage les difficultés économiques des ménages les plus vulnérables.

Pour faire face à l'urgence, l'ANC formule plusieurs recommandations. Elle appelle le gouvernement à publier une cartographie détaillée des zones à risque de pénurie alimentaire et de famine, à élaborer un plan national d'urgence alimentaire destiné aux populations menacées et à réorienter les ressources publiques vers les secteurs prioritaires tels que la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie.

L'ANC regrette par ailleurs le silence observé par les autorités face aux alertes du PAM et évoque les contre-performances relevées dans la mise en oeuvre des réformes communautaires de l'UEMOA. Le parti estime que ces insuffisances contribuent à l'aggravation de la pauvreté dans le pays.

À l'appui de son argumentaire, l'ANC cite plusieurs indicateurs préoccupants, notamment un taux de pauvreté multidimensionnelle estimé à plus de 92 % dans la région des Savanes, un taux de pauvreté monétaire de 47 % au niveau national et le classement du Togo au 127e rang mondial dans l'édition 2025 du World Happiness Report.

En conclusion, le parti de Jean-Pierre Fabre appelle les populations togolaises à prendre conscience de la gravité de la situation nationale et invite les forces démocratiques et sociales à se mobiliser pour exiger des réponses concrètes aux défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.