Mauritanie: Le président El Ghazouani rencontre l'opposition

En Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu lundi 8 juin les leaders de l'opposition pour une séance de travail marathon. Dix heures d'échanges consacrées à la crise des hydrocarbures, au dialogue national, et aux restrictions de circulation nocturne. Mais au-delà de la gestion quotidienne, les discussions ont surtout buté sur la question épineuse des mandats, point de friction entre le pouvoir et ses opposants.

C'est une séquence longue et parfois houleuse qui s'est achevée tard dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 juin. Sur les questions politiques, le président Ghazouani a réaffirmé sa volonté de respecter le consensus, tout en traçant une ligne rouge. Pas question d'intervenir pour forcer la majorité à modifier sa feuille de route préparatoire au dialogue national. L'opposition demande, elle, la suppression de toute clause relative aux « durées et mandats » du document de travail.

Des réponses présidentielles évasives

Sur la question des restrictions de circulation mises en place en avril pour limiter la consommation de carburant, le chef de l'État a présenté aux opposants un rapport détaillé sur les stocks et les contrats avec le principal fournisseur en hydrocarbures.

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Un exercice de transparence qui peine toutefois à convaincre totalement. Samba Thiam, président des Forces progressistes pour le changement, pointe du doigt des réponses présidentielles évasives sur le blocage du dialogue national. Il déplore également l'incapacité de l'opposition à parler d'une seule voix.

Lors de la réunion, et face à l'instabilité régionale, le président Ghazouani a appelé à une « opposition responsable ».