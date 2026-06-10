Afrique: Le continent - Un géant énergétique longtemps marginalisé

L’Afrique occupe aujourd’hui une place paradoxale dans le système énergétique mondial. Le continent possède certaines des plus grandes réserves stratégiques de pétrole, de gaz naturel, de minerais critiques et de potentiel renouvelable au monde, mais demeure simultanément l’espace où l’accès à l’énergie reste le plus faible à l’échelle planétaire. Cette contradiction structurelle révèle les profondes asymétries héritées de l’histoire coloniale, des dépendances économiques et des nouvelles logiques géopolitiques qui accompagnent la transition énergétique mondiale.

Depuis plusieurs décennies, l’Afrique est considérée comme un réservoir de matières premières énergétiques destiné principalement aux marchés extérieurs. Cependant, les transformations récentes de l’économie mondiale — guerre en Ukraine, transition vers les énergies renouvelables, tensions sino-américaines, crise climatique et recherche de souveraineté énergétique européenne — ont replacé le continent africain au centre des rivalités énergétiques internationales.

L’Afrique ne représente qu’environ 3% des émissions mondiales de CO₂, mais elle devient progressivement l’un des espaces les plus convoités pour l’approvisionnement énergétique futur de la planète. Derrière les discours sur la «transition verte» se dessine une nouvelle compétition mondiale autour du gaz africain, du cobalt congolais, du lithium, du cuivre, de l’hydrogène vert ou encore du potentiel solaire saharien.

La question centrale devient alors la suivante : les immenses ressources énergétiques africaines peuvent-elles devenir un levier de développement souverain pour le continent ou continueront-elles d’alimenter des dynamiques extractivistes au profit des grandes puissances économiques ?

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Le pétrole africain : une richesse historique toujours stratégique

L’Afrique possède environ 7 à 8% des réserves mondiales prouvées de pétrole. Plusieurs pays figurent parmi les grands producteurs mondiaux, notamment le Nigeria, l’Angola, la Libye, l’Algérie et, plus récemment, le Ghana ou la Guyane voisine dans l’espace atlantique élargi.

Le Nigeria demeure la première puissance pétrolière d’Afrique subsaharienne. Le pétrole représente l’essentiel de ses recettes d’exportation et une part majeure de ses revenus publics. Pourtant, cette richesse n’a pas permis une transformation structurelle de l’économie nigériane. Le delta du Niger illustre même l’un des exemples les plus emblématiques de la «malédiction des ressources» : pollution massive, conflits armés, corruption, pauvreté locale et dépendance excessive aux hydrocarbures.

L’Angola présente une trajectoire comparable. Après des décennies de guerre civile, la croissance économique du pays a été largement alimentée par le pétrole offshore exploité avec de grandes compagnies internationales et des investissements chinois massifs. Cependant, la diversification économique reste limitée et les inégalités sociales demeurent importantes.

La Libye et l’Algérie constituent, quant à elles, des acteurs majeurs pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe méditerranéenne. La proximité géographique avec le marché européen renforce leur importance stratégique, particulièrement depuis la réduction des importations européennes de gaz russe après 2022.

Le pétrole africain présente plusieurs avantages géopolitiques pour les grandes puissances (proximité avec les marchés européens; diversification des approvisionnements; qualité relativement faible en soufre de certains types de pétrole africains et accès maritime facilité via l’Atlantique et la Méditerranée).

Mais cette centralité pétrolière reste fragile. La transition énergétique mondiale menace à long terme les économies fortement dépendantes des hydrocarbures. De nombreux Etats africains se retrouvent ainsi dans une position complexe : ils doivent simultanément exploiter leurs ressources fossiles pour financer leur développement tout en préparant un futur post-carbone.

Le gaz naturel : la nouvelle bataille énergétique

Depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique européenne, le gaz africain connaît un regain d’intérêt spectaculaire. L’Europe cherche activement à réduire sa dépendance au gaz russe, ce qui repositionne plusieurs pays africains comme partenaires stratégiques.

L’Algérie apparaît comme l’un des grands bénéficiaires de cette recomposition. Déjà reliée à l’Europe par plusieurs gazoducs, elle a renforcé ses exportations vers l’Italie et l’Espagne. Son rôle géopolitique en Méditerranée s’est considérablement accru.

Le Mozambique constitue un autre cas majeur. D’immenses réserves gazières découvertes dans le bassin du Rovuma ont attiré des multinationales comme TotalEnergies, ExxonMobil et ENI. Le pays pourrait devenir l’un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL). Toutefois, cette dynamique s’accompagne de fortes tensions sécuritaires dans la province de Cabo Delgado, où des groupes armés ont perturbé plusieurs projets énergétiques.

Le Sénégal et la Mauritanie émergent également comme nouveaux producteurs grâce au projet Grand Tortue Ahmeyim développé en offshore. Ces découvertes redessinent progressivement la géographie énergétique ouest-africaine.

La Tanzanie, l’Egypte et le Nigeria renforcent eux aussi leurs capacités gazières dans un contexte de forte demande mondiale.

Le gaz africain est désormais présenté par certains gouvernements comme une «énergie de transition», susceptible de financer le développement tout en remplaçant des énergies plus polluantes comme le charbon. Cependant, cette stratégie suscite des critiques importantes comme le risque d’enfermement dans une économie fossile ; la dépendance aux fluctuations du marché mondial ; la faible redistribution locale des revenus et la contradiction avec les objectifs climatiques internationaux.

L’Afrique se trouve ainsi prise dans une tension permanente entre impératifs de développement et pressions environnementales globales.

Les minerais critiques : le nouveau pétrole du XXIe siècle

La transition énergétique mondiale ne réduit pas la dépendance aux ressources ; elle la transforme. Les batteries électriques, les panneaux solaires, les éoliennes ou les technologies numériques nécessitent des minerais stratégiques dont l’Afrique possède une part considérable.

La République démocratique du Congo produit environ 70% du cobalt mondial, indispensable aux batteries lithium-ion. Le pays dispose également d’importantes réserves de cuivre. Cette richesse place le Congo au cœur de la compétition entre la Chine, les Etats-Unis et l’Europe.

La Chine a pris une avance significative dans ce domaine grâce à des investissements massifs dans les infrastructures minières africaines. Pékin contrôle aujourd’hui une grande partie des chaînes d’approvisionnement du cobalt congolais.

Le Zimbabwe, la Namibie, le Mali et le Ghana disposent quant à eux de réserves importantes de lithium, devenu stratégique avec l’explosion du marché des véhicules électriques.

L’Afrique du Sud demeure un acteur incontournable grâce à ses réserves de platine, de manganèse et de chrome.

Cette nouvelle ruée minière soulève plusieurs enjeux majeurs tels que l’exploitation intensive des territoires ; les déplacements de populations ; le travail informel et parfois le travail des enfants; la dégradation environnementale et la faible industrialisation locale.

Le risque est de reproduire un modèle historique dans lequel l’Afrique exporte des matières premières brutes sans maîtriser les chaînes de valeur industrielles.

Le potentiel des énergies renouvelables : un géant encore sous-exploité

L’Afrique possède probablement le plus grand potentiel mondial en matière d’énergies renouvelables.

Le Sahara bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel qui pourrait théoriquement alimenter une part importante des besoins énergétiques mondiaux. Le Maroc, l’Egypte et l’Afrique du Sud ont investi massivement dans les infrastructures solaires et éoliennes.

Le Maroc apparaît comme l’un des pionniers africains de la transition énergétique. Le complexe solaire Noor à Ouarzazate constitue l’un des plus grands projets solaires au monde. Rabat ambitionne également de devenir un acteur majeur de l’hydrogène vert destiné au marché européen.

L’Egypte développe aussi d’importants projets d’énergie solaire et éolienne autour de la mer Rouge. L’Afrique de l’Est possède un fort potentiel géothermique, notamment au Kenya et en Éthiopie. Le bassin du Congo représente par ailleurs l’un des plus grands potentiels hydroélectriques mondiaux grâce au fleuve Congo.

Pourtant, malgré ces ressources, près de 600 millions d’Africains n’ont toujours pas accès à l’électricité de manière stable. Ce paradoxe illustre l’un des grands défis du continent : transformer les ressources énergétiques en développement humain concret.

Les obstacles restent nombreux comme le manque d’infrastructures ; les faibles capacités de financement ; la dépendance technologique; l’instabilité politique et la fragmentation des marchés électriques africains.

Les rivalités géopolitiques autour de l’énergie africaine

L’énergie africaine est devenue, au cours des dernières années, l’un des principaux terrains de compétition géopolitique mondiale. Dans un contexte marqué par la transition énergétique, la crise des approvisionnements et la recherche de nouvelles ressources stratégiques, les grandes puissances internationales renforcent progressivement leur présence sur le continent africain. Cette compétition concerne non seulement le pétrole et le gaz, mais également les minerais critiques, les infrastructures énergétiques, les énergies renouvelables et les routes commerciales reliant l’Afrique aux grands marchés mondiaux.

La Chine occupe aujourd’hui une position centrale dans cette recomposition. Pékin est devenu le principal partenaire économique de nombreux pays africains dans les secteurs de l’énergie, des mines et des infrastructures. A travers l’initiative «Nouvelles Routes de la Soie», la Chine finance massivement des ports, des chemins de fer, des barrages hydroélectriques, des centrales électriques et des projets miniers. Son modèle repose souvent sur une logique d’échange entre infrastructures et accès aux ressources naturelles. Cette présence permet à Pékin de sécuriser ses besoins énergétiques et industriels tout en consolidant son influence diplomatique sur le continent.

Face à cette montée en puissance chinoise, l’Union européenne tente également de renforcer sa présence énergétique en Afrique. La guerre en Ukraine et la réduction de la dépendance européenne au gaz russe ont accéléré cette dynamique. L’Afrique du Nord, le Sahel et plusieurs pays producteurs de gaz deviennent des espaces stratégiques pour la sécurisation des approvisionnements européens. Parallèlement, l’Europe cherche à développer des partenariats autour des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert afin d’accompagner sa transition écologique. Dans cette perspective, certains pays africains apparaissent progressivement comme de futures périphéries énergétiques vertes destinées à alimenter les marchés européens.

Les Etats-Unis cherchent eux aussi à maintenir leur influence sur le continent africain, notamment face à la progression chinoise. Washington accorde une attention croissante aux minerais critiques indispensables aux technologies de la transition énergétique, comme le cobalt, le lithium ou les terres rares. Les autorités américaines soutiennent plusieurs projets destinés à sécuriser les chaînes d’approvisionnement stratégiques et à limiter la dépendance occidentale vis-à-vis de la Chine. L’Afrique devient ainsi un espace central dans la rivalité technologique et industrielle mondiale.

La Russie, de son côté, renforce également sa présence énergétique et sécuritaire en Afrique. Moscou développe des partenariats dans plusieurs Etats africains, notamment au Sahel, en combinant coopération militaire, accords énergétiques et soutien diplomatique. L’énergie constitue ici un instrument d’influence géopolitique permettant à la Russie d’élargir ses réseaux d’alliances dans un contexte de tensions avec les puissances occidentales.

Cette compétition internationale redonne à l’Afrique une importance stratégique comparable à celle de la guerre froide. Toutefois, le contexte actuel se distingue par l’importance croissante de la transition énergétique mondiale. Le continent africain n’est plus seulement perçu comme un réservoir de pétrole ou de gaz, mais également comme un espace clé pour les minerais critiques, les infrastructures vertes et les nouvelles routes énergétiques du XXIe siècle.

Le grand défi africain : transformer la rente énergétique en développement

L’histoire montre que la possession de ressources naturelles ne garantit pas automatiquement le développement. Plusieurs pays riches en pétrole ou en minerais demeurent confrontés à la pauvreté, à la corruption, aux conflits armés, à la dépendance économique et à la faiblesse institutionnelle.

Le véritable enjeu pour l’Afrique n’est donc pas seulement la quantité de ressources disponibles, mais aussi la capacité des Etats à construire des politiques industrielles, des chaînes de transformation locales, des systèmes de redistribution équitables, une gouvernance transparente et des infrastructures régionales intégrées.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait jouer un rôle important dans cette dynamique en favorisant des marchés énergétiques régionaux plus intégrés.

La jeunesse africaine représente également un facteur central. Avec la croissance démographique rapide du continent, la demande énergétique intérieure va exploser dans les prochaines décennies. L’enjeu n’est plus uniquement d’exporter l’énergie vers l’Europe ou l’Asie, mais aussi d’alimenter les besoins des sociétés africaines elles-mêmes.

L’Afrique au cœur du futur énergétique mondial

L’Afrique entre progressivement dans une nouvelle phase de son histoire énergétique. Longtemps considérée comme une périphérie extractive du système mondial, elle devient désormais un espace stratégique central dans la reconfiguration énergétique globale.

Pétrole, gaz, cobalt, lithium, solaire, hydrogène vert : le continent concentre des ressources indispensables aussi bien à l’économie fossile actuelle qu’à la transition écologique future.

Cependant, cette centralité énergétique peut produire deux trajectoires opposées.

La première serait celle de la continuité extractiviste : exportation brute des ressources, dépendance extérieure, conflits et vulnérabilité économique.

La seconde impliquerait une transformation plus souveraine : industrialisation locale, intégration régionale, accès universel à l’énergie et développement durable.

Le futur énergétique africain dépendra largement des choix politiques effectués aujourd’hui par les Etats africains, mais aussi des rapports de force mondiaux qui entourent l’accès aux ressources stratégiques.

L’Afrique n’est plus seulement un continent observé pour ses crises, elle devient progressivement l’un des pivots essentiels du nouvel ordre énergétique mondial.