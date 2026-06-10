Dar es Salaam — « J'ai fait la connaissance de Mgr Osorio en 2017, lorsqu'il a été appelé à servir au sein de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, aujourd'hui Dicastère pour l'évangélisation, Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières, qui avait alors besoin d'un officier chargé de suivre les pays russophones ». C'est ce qu'écrit à l'Agence Fides le Cardinal Protase Rugambwa, Archevêque de Tabora en Tanzanie, à propos du décès de son ami et « ancien collègue » Osorio Citora, IMC, Évêque de Quelimane, brutalement assassiné le 6 juin dernier.

« Il est vrai que la mort tragique de notre cher confrère Évêque nous a laissés sans voix », déclare le Cardinal Rugambwa depuis Dar es Salaam, en Tanzanie, où il se trouve pour une série de réunions annuelles de la Conférence épiscopale tanzanienne. « Le père Osorio, missionnaire de la Consolata, était un homme de Dieu, un prêtre doux, humble, cultivé et raffiné. Un grand travailleur, toujours disponible pour les différentes missions auxquelles il était appelé, tant au sein de la Congrégation qu'à l'extérieur, dans nos collèges de Propaganda Fide, ainsi que dans les paroisses italiennes. Un ami qui partageait volontiers ses opinions. C'était une personne dotée de nombreuses belles qualités. Depuis qu'il avait été nommé Évêque, il m'avait souvent fait part de ses expériences pastorales. Parmi celles-ci, je tiens à partager avec vous un message qu'il m'avait envoyé le 25 mai dernier, quelques semaines avant son décès ».

Voici la note de l'Évêque de Quelimane, Osorio Citora, adressée au Cardinal Rugambwa :

« Votre Éminence

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Je vous écris dans un esprit fraternel pour partager avec vous les difficultés et les joies de notre ministère. Outre la direction de notre bien-aimé diocèse de Quelimane, comme vous le savez, j'assume actuellement également la charge d'Administrateur Apostolique de l'Archidiocèse de Beira. Le travail est intense, mais il m'offre une très belle perspective sur la communion ecclésiale. Dans mon diocèse, nous poursuivons le plan ciblé sur « marcher avec espérance vers une Église synodale, missionnaire et autosuffisante », et les fruits commencent à se voir, surtout grâce à l'enthousiasme de nos prêtres.

D'autre part, dans l'Archidiocèse, je vis une expérience de « pastorale de transition ». Ici, le défi consiste à maintenir le cap et à prendre soin des vocations. J'ai cherché à unir nos forces, en encourageant les Conseils pastoraux des deux Églises à dialoguer. Alors que dans mon diocèse, j'effectue des visites pastorales dans chaque paroisse comme nous l'avions prévu, dans l'Archidiocèse, je les effectue selon les zones pastorales, qui sont au nombre de six.

Hier, j'ai terminé une visite pastorale par une messe au cours de laquelle j'ai conféré la confirmation à 340 jeunes. Aujourd'hui et demain, j'ai deux jours de formation permanente pour les prêtres ayant entre 6 et 15 ans de sacerdoce ! Mercredi, je commence ma deuxième visite pastorale. Un de mes prêtres se prépare à partir étudier la théologie biblique grâce à une bourse d'études de Propaganda ; deux séminaristes partent à Kinshasa tandis que je continue à chercher d'autres places pour les prêtres : ils ont vraiment besoin de formation. Nous vivons une belle collaboration : certains laïcs et catéchistes de nos paroisses s'entraident, créant ainsi un pont de foi et de partage des ressources.

Je ne nie pas que les distances et les rythmes sont exigeants, mais voir le clergé et les communautés accueillir cet esprit d'unité est pour moi une grande consolation. Je vous confie à mes prières quotidiennes et je vous demande de me recommander au Seigneur, afin que je puisse être un berger avisé pour nos deux troupeaux. Dans l'attente de pouvoir vous serrer à nouveau dans mes bras, je vous bénis de tout coeur, certain que vous me bénirez également, vôtre dans le Seigneur ».

Ce dernier message, que le père Osorio a partagé avec le Cardinal Rugambwa, s'achève sur des paroles pleines de gentillesse, d'espoir et de confiance dans le Seigneur. Le Cardinal Rugambwa conclut en invitant chacun à « prier pour notre confrère, Mgr Osorio, afin que le Seigneur miséricordieux le récompense et l'accueille dans sa demeure céleste ».